Mūžībā devies grupas "Inqognito" dibinātājs un bundzinieks Edgars Zelčāns, grupa informē savā "Facebook" profilā.
Mūziķis aizgājis negaidīti, atstājot dziļas sēras gan grupas biedros, gan Latvijas mūzikas vidē. Viņš bija ne tikai "Inqognito" dibinātājs, bet arī skanējuma balsts — stabils, precīzs un meistarīgs bundzinieks, kura ritms veidoja grupas muzikālo pamatu. Grupas biedri viņu raksturo kā "motoru, dzirksteli un pērkoņdārdu".
Edgars Zelčāns bija spilgta personība arī ārpus skatuves — asprātīgs, sirsnīgs un harismātisks cilvēks, jebkuras kompānijas dvēsele. Viņam tuvas bija grāmatas, vēsture, laba humora izjūta, mūzika un vienkārši dzīves prieki.
Viņš bija ģimenes cilvēks — vīrs un tēvs, praktisks un tālredzīgs, ar pieredzi dažādās dzīves un darba jomās. Ceļš uz stabilu dzīvi un profesionāliem panākumiem nebija viegls, taču mīlestība pret mūziku vienmēr palika viņa dzīves centrā.
Grupa pauž pateicību par kopā noieto ceļu un uzsver, ka Edgars Zelčāns paliks atmiņā kā tuvs draugs un izcila personība.
Pagājušogad augustā miris arī grupas dalībnieks Kristaps Baķis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu