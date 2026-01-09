Kā pats Raimonds Pauls plāno atzīmēt savu 90. dzimšanas dienu? Izdevums "Privātā Dzīve" raksta, ka pirmdien Rīgā mūzikas namā "Daile" notikšot koncerts par godu jubilejai (mūzikas nama "Daile" mājaslapā internetā pasākumu kalendārā nav minēts šāds koncerts, tātad visdrīzāk tas nav paredzēts plašākai publikai).
Uz jautājumu, vai pats plāno tajā uzstāties, žurnālam "Privātā Dzīve" Pauls ar smaidu teicis: "Jāatzīmē jau kaut kā ir, jāmēģina tikt līdz klavierēm." Maestro gan teicis, ka koncertos spēlēt viņš tā īsti neplānojot: "Tagad kategoriski esmu pateicis, ka nespēlēšu, jo to nemaz nedrīkstu. Ārsts man aizliedza, bet to, kas notiks, to jau tikai tur uz vietas varēs manīt. [..] Ar Andri Keišu pēc jubilejas varbūt vēl kādu koncertu nospēlēsim, radīsim cilvēkiem to prieku. Bet tas arī viss."
Maestro mūzika radio un televīzijā
Godinot Maestro Raimondu Paulu jubilejā, īpašu programmu sagatavojis Latvijas Sabiedriskais medijs.
- Dažādi raidījumi paredzēti Latvijas Radio. Piemēram, Latvijas Radio 2 turpina pirms desmit gadiem aizsākto tradīciju – "Maestro mūzikas maratonu", kura laikā 90 stundas ēterā būs dzirdama tikai Raimonda Paula mūzika. Maratons sākas piektdien, 9. janvārī, plkst. 6.00 no rīta un turpināsies līdz pirmdienas, 12. janvāra, pusnaktij. Latvijas Radio 3 – "Klasikas" pirmdienas vakara programmā būs ieraksti no 2025. gada albuma "Raimonds Pauls. Šekspīrs. Soneti", pēc tam izskanēs Raimonda Paula un diriģenta Marisa Jansona kopdarbs – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jubilejas koncerta ieraksts no 2016. gada.
- Īpaša programma sarūpēta arī Latvijas Televīzijas skatītājiem – 10. janvārī plkst. 13.30 būs skatāma dokumentālā filma "Mūžīgais dzinējs. Raimonds Pauls" (2021).
- Svētdien, 11. janvārī, plkst. 11.40 būs dokumentālā filma "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" (1977). Pirmdien, 12. janvārī, plkst. 21.10 LTV1 – dokumentālā filma "Maestro Raimonds Pauls. Dziesmiņa par prieku".
