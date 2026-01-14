Tikai 200 kilometru attālumā no Irānas robežas, ASV gaisa spēku bāzē Katarā, novērojama pastiprināta iznīcinātāju aktivitāte. Turklāt ASV ir izplatījušas ārkārtas brīdinājumu saviem pilsoņiem, aicinot amerikāņus steidzami pamest Irānu. Vai sagaidāms ASV prezidenta Donalda Trampa solītais trieciens, skaidroja 360TV Ziņas.
Virs ASV gaisa spēku bāzes Katarā, kas atrodas vien 200 līdz 300 kilometru attālumā no Irānas, pēdējās dienās novēroti vairāki stratēģiski nozīmīgi lidaparāti, tostarp gaisa uzpildes lidmašīnas un B-52 stratēģiskie bumbvedēji. Šis attālums ir pielīdzināms ceļam no Rīgas līdz Liepājai, kas padara militāro klātbūtni par tiešu un tūlītēju draudu Irānas režīmam.
Līdztekus militārajām aktivitātēm Amerikas Valsts departaments ir izplatījis kritisku brīdinājumu saviem pilsoņiem, aicinot tos nekavējoties pamest valsti un nepaļauties uz valdības palīdzību evakuācijā. Tiem, kuri nevar izceļot, ieteikts uzturēties drošās vietās un veidot pārtikas un medikamentu uzkrājumus.
ASV prezidents Donalds Tramps sociālajā vietnē "Truth Social" ir veltījis asus vārdus Irānas vadībai, solot drīzu rīcību, ja netiks pārtraukta brutālā vēršanās pret vietējiem protestētājiem. Irānā pašlaik notiek valsts mēroga protesti, kuros nogalināti vismaz 500 cilvēku, bet vairāk nekā 10 000 ir arestēti. Tramps aicinājis Irānas iedzīvotājus pārņemt valsts iestādes un solījis, ka palīdzība jau ir ceļā, vienlaikus atceļot visas plānotās tikšanās ar Irānas amatpersonām.
Savukārt Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči noliedz apsūdzības vardarbībā, apgalvojot, ka bruņotie spēki vēršas nevis pret protestētājiem, bet gan pret "teroristiem" un "grautiņu rīkotājiem". Viņš uzsvēris, ka Irāna karu nevēlas, taču ir tam pilnībā gatava, vienlaikus kritizējot rietumvalstu ieņemto pozīciju.
Militārs trieciens Irānai būtiski ietekmētu arī karadarbību Ukrainā. Irāna ir viena no lielākajām Krievijas sabiedrotajām, un kopš 2021. gada beigām Kremlis Irānas bruņojumā ir investējis vairāk nekā četrus miljardus dolāru. Krievija izmanto desmitiem tūkstošu Irānā ražoto "Shahed" tipa dronu un simtiem raķešu, lai uzbruktu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Līdz ar to jebkurš trieciens pa Irānas militāro infrastruktūru tiešā veidā vājinātu Krievijas spējas turpināt agresiju Ukrainā.
