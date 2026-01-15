Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Melnajā sarakstā iekļauti astoņi jauni uzņēmumi. Šajā sarakstā nokļūst tie uzņēmumi, kuri nav izpildījuši savas saistības pret patērētājiem, tostarp nav nodrošinājuši līgumam atbilstošas preces vai pakalpojumus, nav ņēmuši vērā prasības par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksājuši samaksāto naudu un nav izpildījuši Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pieņemtos lēmumus.
PTAC Melnais saraksts papildināts ar šādiem uzņēmumiem: SIA "Longo Latvia" (patērētājam piegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša automašīna, samaksātā nauda netika atmaksāta); SIA "Baltic World" – zināms kā "Anex Tour" (līguma noteikumiem neatbilstošs tūrisma pakalpojums, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda); SIA "BigTour Tickets" (nav veikta naudas atmaksa par nenotikušu ceļojumu); SIA "Māja elpo" (līguma noteikumiem neatbilstoša ventilācijas sistēma, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda); SIA "JA Mēbeles" (nepiegādāts dīvāns, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda); SIA "vienmer.lv" (atteikuma tiesību neievērošana, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda); SIA "Kalisart" (atteikuma tiesību izmantošanas ierobežošana, iegādājoties bērnu ratus); SIA "Rocket Science" (līguma noteikumiem neatbilstoši apavi, patērētājam netika nodrošināta preces maiņa).
