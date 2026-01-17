Piektdienas rītā ugunsgrēkā dzīvojamajā mājā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā bojā gājuši divi bērni. Latvijas Televīzija vēsta, ka tie bijuši 5 un 15 gadus veci bērni, savukārt TV3 raidījums "Degpunktā" ziņo par 3 un 13 gadus veciem bērniem.
Vēl vienam bērnam tiek sniegta palīdzība Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), apstiprināja slimnīcā.
Visi Ķekavas novada Krustkalnos ugunsgrēkā cietušās ēkas iemītnieki jau izmitināti citos dzīvokļos, pastāstīja dzīvojamā ciemata "Jaunlazdu mājas" apsaimniekotājs SIA "Fortium.lv".
Apsaimniekotājs norādīja, ka izmitināšanas risinājums atrasts visiem ugunsgrēkā skartās mājas iedzīvotājiem. Daļai piedāvāti brīvi dzīvokļi "Jaunlazdu mājās", savukārt pārējiem — citos SIA "Fortium.lv" apsaimniekotajos projektos, tostarp "Panorama Plaza".
Jau vēstīts, ka piektdienas rītā ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā bojā gājuši divi cilvēki, bet 29 personas izglābtas. Vairāki izglābtie ir cietuši. Vēl 15 cilvēki no ēkas izkļuvuši pašu spēkiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pulksten 4.59 VUGD saņēma izsaukumu par ugunsgrēku Ķekavas novadā. Degšana sākusies pirmā stāva dzīvoklī un strauji izplatījusies pa ēku. Ugunsgrēka izplatība ierobežota pulksten 7.48, kopējā degšanas platība sasniedza 165 kvadrātmetrus.
Lai bērniem savlaicīgi sniegtu psiholoģisko palīdzību, pie cietušajām ģimenēm ieradās Bērnu aizsardzības centra krīzes komanda, savukārt pieaugušajiem atbalstu nodrošina Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" psihologs, informēja pašvaldība.
Ķekavas novada Sociālais dienests uztur tiešu saziņu ar cietušajām ģimenēm, izvērtē katras vajadzības un sniedz nepieciešamo sociālo atbalstu, koordinējot arī turpmāko palīdzību. Vienlaikus piesaistīts būvinženieris, kurš izvērtēs ēkas tehnisko stāvokli un sniegs atzinumu par tās turpmāku izmantošanu.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par notikušo pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
