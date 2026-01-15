Overcast -8.7 °C
C. 15.01
Felicita, Fēlikss
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus zinātnē 2025. gadā

Latvijas Avīze / Latvijas Avīze
2026. gada 15. janvāris, 15:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 15. janvāris, 15:00
Viens no pagājušā gada novērtētajiem sasniegumiem – Koksnes ķīmijas institūta un "Latvijas Finiera" veikums. No finiera ražošanas blakusprodukta (bērza mizas) izstrādāta inovatīva tehnoloģija, kā ražot pilnībā dabisku saistvielu, ar ko pirmo reizi vēsturē bērza saplāksnim ir sasniegta 1. mitrumizturības klase. Pagājušā gada jūlijā autori raksta: "Saistviela sastāv no īpaša bērza tāss suberīnskābju un ligno ogļhidrātu maisījuma, kas pielāgots standarta saplākšņa ražošanas apstākļiem. Šis sasniegums ir īpaši nozīmīgs, jo: saistviela ir 100% dabiska; augsta mitrumizturība sasniegta reālā rūpniecisko saplākšņu presēšanas temperatūrā; viegli mērogojami presēšanas apstākļi; saistvielu ir iespējams uzklāt ar rūpniecisko klāšanas iekārtu; jau izgatavoti pirmie liela mēroga saplākšņa paraugi."
Viens no pagājušā gada novērtētajiem sasniegumiem – Koksnes ķīmijas institūta un "Latvijas Finiera" veikums. No finiera ražošanas blakusprodukta (bērza mizas) izstrādāta inovatīva tehnoloģija, kā ražot pilnībā dabisku saistvielu, ar ko pirmo reizi vēsturē bērza saplāksnim ir sasniegta 1. mitrumizturības klase. Pagājušā gada jūlijā autori raksta: "Saistviela sastāv no īpaša bērza tāss suberīnskābju un ligno ogļhidrātu maisījuma, kas pielāgots standarta saplākšņa ražošanas apstākļiem. Šis sasniegums ir īpaši nozīmīgs, jo: saistviela ir 100% dabiska; augsta mitrumizturība sasniegta reālā rūpniecisko saplākšņu presēšanas temperatūrā; viegli mērogojami presēšanas apstākļi; saistvielu ir iespējams uzklāt ar rūpniecisko klāšanas iekārtu; jau izgatavoti pirmie liela mēroga saplākšņa paraugi."
Foto: No Koksnes ķīmijas institūta "Facebook" lapas

Kā informē Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pārstāve Ilze Stengrevica, Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2025. gadā tika vērtēti 55 pieteikumi: 25 – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās un medicīnas un veselības zinātnēs, 26 – humanitārajās un sociālajās zinātnēs, četri – lauksaimniecības zinātnēs. Par konkursa uzvarētājiem akadēmija nosaukusi 12 darbus.

Reklāma

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš: "Konkursa rezultāti liecina, ka Latvijas zinātne arvien sekmīgāk iekļaujas Eiropas Savienības un visas pasaules zinātnes ekosistēmā, demonstrējot augsta līmeņa pētījumus kā teorētiskajā jeb fundamentālajā zinātnē, tā arī meklējot iespējas izstrādāt gan jaunas tehnoloģijas un materiālus, gan arī veicot pētījumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā.

Tradicionāli ar iespaidīgu sniegumu izceļas Latvijas Universitātes pētnieki, kuru īstenotie pētījumi kvantu elektronikā radījuši konceptuāli jaunus matemātiskos modeļus vairākelektronu tranzistoru raksturošanai ar potenciālo pielietojumu kvantu skaitļotājos, baktēriju kolektīvās sadarbības modelēšanā, kas veido izpratni par baktēriju sadarbību un "kariem" un to iespējamo lomu slimību izcelsmē, kā arī ar pētījumiem baltistikā, atklājot Jāņa Endzelīna lomu latviešu literārās valodas veidošanās procesā.

Laureātu vidu ir arī Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki, kas ir atklājuši jaunu kandidātvielu, kam ir lielas izredzes kļūt par efektīvu un drošu medikamentu cukura diabēta un aptaukošanās ārstēšanai, kā arī ir izstrādājuši jaunu metodoloģiju, kā iegūt halogēnus (hloru, floru u. c. ) saturošas molekulas, lai varētu droši un efektīvi ražot zāles un citus ķīmiskos produktus.

Savukārt Biomedicīnas studiju un pētniecības centrs ir izstrādājis jaunas pieejas efektīvu vakcīnu pret Laima slimību radīšanai, bet zinātniskais institūts "Bior" ir izstrādājis zinātniskos pamatus un ieviesis rekomendācijas sekmīgākai cīņai ar Āfrikas cūku mēri.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir izstrādājuši un kopā ar inženieriem no elektroražošanas un sadales tīklu uzņēmumiem ieviesuši efektīvus paņēmienus, kā nodrošināt elektroenerģijas ražošanas un piegādes stabilitāti apstākļos, kad veidojas būtiski sistēmas apdraudējumi. [..]

Kā īpašs sasniegums šogad ir atzīmēta arī LZA akadēmiķes Inetas Ziemeles (Latvijas Juridiskā augstskola) monogrāfija, kas ir unikāls juridiskās pētniecības darbs starptautiskajās tiesībās un atspoguļo valstu nepārtrauktības doktrīnu un pilsonības jautājumu risināšanu Baltijas valstīs vēsturiski, izceļot abu šo jautājumu risinājuma aktualitāti šodien un iezīmējot nākotnes perspektīvas.

Latvijas Koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izcēlušies ar industriāli realizētu procesu, kurā no bērza tāss iegūtā suberīna šķelšanā pagatavotās suberīnskābes tiek izmantotas kā sintētisko saistvielu ekoloģiski drošas aizstājējas gan mitrumizturīga finiera ražošanā, gan arī koksnes virsmas pārklājumiem un kokskaidu plākšņu ražošanā."

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

12 nozīmīgākie sasniegumi

  • Teorētiskā zinātne – fundamentālie pētījumi

• Bruģējot kvantu elektronikas teorijas pamatus // Vairākelektronu tranzistoru teorija.

Autori: Mg. phys. Elīna Pavlovska, Mg. math. Mārtiņš Kokainis, Bc. phys. Ralfs Šuba, Ph.D. Ģirts Barinovs, LZA īstenais loceklis Vjačeslavs Kaščejevs. Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte, Latvijas Universitāte.

• Teorētiskie modeļi un jaunas pētniecības metodes kontrolējamiem aktīvās vides ansambļiem // Kontrolējami aktīvās vides ansambļi un to modeļi.

Autori: LZA īstenais loceklis Andrejs Cēbers, Ph.D. Mihails Birjukovs, Mg. phys. Māra Šmite, Ph.D. Bhagyashri Dada Shinde, Dr. phys. Guntars Kitenbergs, Dr. Damien Faivre, Dr. Andrejs Tatuļčenkovs, Dr. phys. Rūdolfs Livanovičs. Magnētisku mīksto materiālu laboratorija, Latvijas Universitāte.

• Fundamentāli jauna metode fotoķīmiski inducētai radikāļu ģenerēšanai halogēnatomu pārneses reakcijā.

Autori: Ph.D. Nagarajan Ram Kumar, MSc. Anete Patrīcija Raiskuma, Dr. chem. Larisa Baumane, Dr. chem. Sergejs Beljakovs, Dr. chem. Kaspars Traskovskis, LZA korespondētājloceklis Jānis Veliks. Zinātniskā institūcija: Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

• "State Continuity and Nationality: The Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined by International Law. 2nd revised ed. De Gruyter Brill, 2025".

Autors: LZA īstenā locekle Ineta Ziemele, Dr. Iur. Rīgas Juridiskā augstskola.

• "Apgaismības starpnieki: Vācbaltiešu mācītāji latviešu rakstniecībā. 1815–1848".

Autors: LZA īstenais loceklis Pauls Daija, Dr. Philol. Latvijas Nacionālā bibliotēka.

• "Jāņa Endzelīna radītie baltistikas stūrakmeņi".

Autors: LZA goda doktore Sarma Kļaviņa, Dr. Philol. Latvijas Universitāte.

• "Agrārā reforma: zemnieku atdzimšana un lauksaimniecības attīstība Latvijā".

Autori: Galvenā redaktore LZA īstenā locekle Irina Pilvere; Ilze Būmane, Mārtiņš Cimermanis, Dainis Ģēģeris, Anda Jankava, Agnese Krieviņa [un vēl 8 autori]. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

  • Lietišķie pētījumi

• Inovatīvas metodes un rīki Baltijas energosistēmas stabilai un drošai darbībai.

Autori: LZA korespondētājloceklis Antans Sauhats, Dr. sc. ing. Andrejs Utāns, Ph.D. Ivars Zālītis, Dr. sc. ing. Aleksandrs Dolgicers, Dr. sc. ing. Jevgeņijs Kozadajevs, Ph.D. Zane Broka, Ph.D. Kārlis Baltputnis, Dr. sc. ing. Romāns Petričenko, Dr. sc. ing. Gatis Junghāns, Ph.D. Dmitrijs Guzs, Dr. sc. ing. Diāna Žalostība, Mg. sc. ing. Gunārs Cingels. Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte.

• Zāļvielas kandidāts ATR-258 diabēta un aptaukošanās ārstēšanai ir veiksmīgi pabeidzis 1. klīniskās fāzes pētījumus.

Autori: Dr. chem. Ilga Mutule, LZA īstenais loceklis Edgars Sūna, Ph.D. Linda Supe, Dr. chem. Jana Spura, Krista Jaunsleine, Vadims Kovada, Mārtiņš Priede. Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

• Strukturālā vakcinoloģija pret Laima slimību: jauns solis drošākas un noturīgākas vakcīnas izstrādē.

Autori: Ph.D. Kalvis Brangulis, Ph.D. Dagnija Tupiņa. APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

• Āfrikas cūku mēra vīrusa un epidemioloģijas izpēte, uzraudzības un kontroles stratēģijas kontekstā.

Autori: Dr. med. vet. Ph.D. Edvīns Oļševskis, Mg. med. vet. Kristīne Lamberga, Mg. med. vet. Svetlana Cvetkova, Mg. biol. Žanete Šteingolde, Mg. med. vet. Mārtiņš Seržants, Santa Ansonska, Mg. med. vet. Māra Užule, Mg. biol. Laura Krivko, Mg. sc. ing. Daina Pūle, LZA īstenais loceklis Aivars Bērziņš. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības vides zinātniskais institūts "Bior".

• No bērza mizas līdz ilgtspējīgiem koksnes materiāliem: suberīnskābju inovācijas aprites bioekonomikā.

Autori: LZA korespondētājloceklis Jānis Rižikovs, Dr. sc. ing. Aigars Pāže, Ph.D. Daniela Godiņa, MSc. Rūdolfs Bērziņš, MSc. Kalvis Liepiņš, MSc. Guntis Sosins, Ainārs Bobulis, Artūrs Raimonds Feldmanis un Ketrina Plantus (abi – AS "Latvijas Finieris"). Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Reklāma
Tēma
Zinātne
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma