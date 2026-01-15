Kā informē Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pārstāve Ilze Stengrevica, Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2025. gadā tika vērtēti 55 pieteikumi: 25 – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās un medicīnas un veselības zinātnēs, 26 – humanitārajās un sociālajās zinātnēs, četri – lauksaimniecības zinātnēs. Par konkursa uzvarētājiem akadēmija nosaukusi 12 darbus.
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš: "Konkursa rezultāti liecina, ka Latvijas zinātne arvien sekmīgāk iekļaujas Eiropas Savienības un visas pasaules zinātnes ekosistēmā, demonstrējot augsta līmeņa pētījumus kā teorētiskajā jeb fundamentālajā zinātnē, tā arī meklējot iespējas izstrādāt gan jaunas tehnoloģijas un materiālus, gan arī veicot pētījumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā.
Tradicionāli ar iespaidīgu sniegumu izceļas Latvijas Universitātes pētnieki, kuru īstenotie pētījumi kvantu elektronikā radījuši konceptuāli jaunus matemātiskos modeļus vairākelektronu tranzistoru raksturošanai ar potenciālo pielietojumu kvantu skaitļotājos, baktēriju kolektīvās sadarbības modelēšanā, kas veido izpratni par baktēriju sadarbību un "kariem" un to iespējamo lomu slimību izcelsmē, kā arī ar pētījumiem baltistikā, atklājot Jāņa Endzelīna lomu latviešu literārās valodas veidošanās procesā.
Laureātu vidu ir arī Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki, kas ir atklājuši jaunu kandidātvielu, kam ir lielas izredzes kļūt par efektīvu un drošu medikamentu cukura diabēta un aptaukošanās ārstēšanai, kā arī ir izstrādājuši jaunu metodoloģiju, kā iegūt halogēnus (hloru, floru u. c. ) saturošas molekulas, lai varētu droši un efektīvi ražot zāles un citus ķīmiskos produktus.
Savukārt Biomedicīnas studiju un pētniecības centrs ir izstrādājis jaunas pieejas efektīvu vakcīnu pret Laima slimību radīšanai, bet zinātniskais institūts "Bior" ir izstrādājis zinātniskos pamatus un ieviesis rekomendācijas sekmīgākai cīņai ar Āfrikas cūku mēri.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir izstrādājuši un kopā ar inženieriem no elektroražošanas un sadales tīklu uzņēmumiem ieviesuši efektīvus paņēmienus, kā nodrošināt elektroenerģijas ražošanas un piegādes stabilitāti apstākļos, kad veidojas būtiski sistēmas apdraudējumi. [..]
Kā īpašs sasniegums šogad ir atzīmēta arī LZA akadēmiķes Inetas Ziemeles (Latvijas Juridiskā augstskola) monogrāfija, kas ir unikāls juridiskās pētniecības darbs starptautiskajās tiesībās un atspoguļo valstu nepārtrauktības doktrīnu un pilsonības jautājumu risināšanu Baltijas valstīs vēsturiski, izceļot abu šo jautājumu risinājuma aktualitāti šodien un iezīmējot nākotnes perspektīvas.
Latvijas Koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izcēlušies ar industriāli realizētu procesu, kurā no bērza tāss iegūtā suberīna šķelšanā pagatavotās suberīnskābes tiek izmantotas kā sintētisko saistvielu ekoloģiski drošas aizstājējas gan mitrumizturīga finiera ražošanā, gan arī koksnes virsmas pārklājumiem un kokskaidu plākšņu ražošanā."