Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
"Gorā" – daudzveidīga kultūras programma
Šoreiz "Kultūrzīmju" izvēli – ieteikumu apmeklēt Reiņa Zariņa koncertu "Perts un viņa brāļi", kas notiks Latgales vēstniecībā "Gors" svētdien, 18. janvārī, – publicējam kopā ar citātiem no izcilā pianista ieraksta sociālajos tīklos, kas, mūsuprāt, labi atspoguļo viņa nostāju pret kampaņu, ko sāka Rēzeknes pašvaldība pret "Goru".
"Līdz šim visnozīmīgākā koncertzāle manu jauno ideju drosmīgai izmēģināšanai un arī manis iedrošināšanai atļauties radošu brīvību, un arī nākšanai ar mani un visa manis iecerētā pacelšanai augstāk ir bijusi Latgales vēstniecība "Gors". Tur, uz skatuves, esmu bijis blakus katarsei ar sniegu un ar visu apņemošu saullēktu, tur esmu spēlējis programmas, no kurām nākušas trīs Lielās mūzikas balvas nominācijas, un divas no tām pārvērtušās par pašu balvu. Katrai mūsu zālei ir kaut kas īpašs un arī savi izcili darbinieki, taču nereti man sanācis tās lietas, kuras ilgi loloju un jutos nedrošs, rādīt pasaulei, tomēr izvest līdz galam tieši "Gorā". (..)." Programmā – Arvo Perta, Pētera Vaska, Georga Pelēča, Andreja Selicka, Valentīna Silvestrova un Džona Tavenera mūzika. Koncertā pirmoreiz būs dzirdami arī divu latviešu komponistu jaundarbi, kas tapuši kā 90. dzimšanas dienas dāvana Arvo Pertam.
Vienlaikus līdz 15. martam "Gora" mākslas galerijā gleznotāja Ingrīda Ivane savā jaunākajā izstādē "Nejaušas istabas" aicina pārdomāt, cik būtiska mūsdienās ir piederības sajūta. Savukārt piektdien, 16. janvārī, uz "Goru" var posties tie, kuri noilgojušies pēc labas komēdijas, – uz Lielās zāles skatuves būs Dž. Dž. Džilindžera iestudētā komēdija "Traki laba diena", kas vēsta par vienkārši perfektu dienu, kad viss aiziet šķērsām. Bet sestdien, 17. janvārī, koncertā "Latgalietis pasaulē. 40 gadi uz skatuves" pie skatītājiem dosies dziedātājs, mūziķis un arī nedaudz aktieris Andris Baltacis.
Ojāra Ābola mākslas pasaulē
Mākslas lielnotikums, kas pavērs aizvien jaunus apvāršņus. Šādi var raksturot gleznotāja un mākslas teorētiķa Ojāra Ābola izstādi "Cilvēka absurdie projekti uz Zemes", kas no 9. janvāra līdz 10. maijam apskatāma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM). Ojārs Ābols (1922–1983) tiek vērtēts kā viens no ievērojamākajiem Latvijas 20. gadsimta 60. un 70. gadu avangarda pārstāvjiem, laikmetīgās mākslas domas līderis un konceptuālās mākslas iedvesmotājs. Izstāde piedāvā daudzslāņainu skatījumu uz mākslinieku, kura dzīvei it kā ir divas daļas – komunisma idejām kalpojošā un tā, kas aizgūtnēm gribēja tuvināties Rietumu mākslai un Rietumu dzīves stilam. Līdz ar izstādi klajā nāk Dr. art. Elitas Ansones monogrāfisks pētījums "Ojārs Ābols. Cilvēka absurdie procesi uz Zemes", bet otrdien, 20. janvārī, LNMM notiks konference "Starp konformismu un nonkonformismu".
"Parasta pirmdiena" Liepājā
Tādu pazīst katrs no mums, tomēr Liepājas teātrī ar šādu nosaukumu top izrāde teātra mākslinieciskā vadītāja Valtera Sīļa vadībā. Pirmizrāde – piektdien, 16. janvārī, mazajā zālē koncertzālē "Lielais dzintars". Režisors iestudējumu nodēvējis par darbadienas kolāžu, jo tas stāstīs par vienu parastu dienu sešu varoņu dzīvēs, kas daudziem šķistu pavisam neparasta. Izrādē piedalās aktieri Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis, Karīna Tatarinova, kas šoreiz ir arī teksta autori.
Ķīpsalā – mazie deju svētki
Sestdien, 17. janvārī, Ķīpsalas hallē deju lielkoncertā "Soļi rakstos" sadancos gandrīz 1000 dejotāju no Rīgas, Ādažiem, Jelgavas, Siguldas, Valmieras un Daugavpils. "Mazie Ķīpsalas deju svētki patiesībā nemaz tik mazi nebūs – 23 kolektīvi vienā koncertā ir pat vairāk, nekā redzam dažos novadu svētkos! Mums ir milzīgs prieks, ka šogad koncertā "Soļi rakstos" pulcēsim tik daudz draugus un domubiedrus. Un skatuve būs tik liela, lai vienlaikus varētu dejot trīs deju kolektīvi. Tā mēs īstenosim kādreizējā "Teiksmas" vadītāja Viestura Tīles sapni par saviem deju svētkiem Ķīpsalā," stāsta tautas deju ansambļa "Teiksma" mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Jānis Ērglis. Ar koncertu "Teiksma" iesāk 80. jubilejas sezonu, tāpēc programmā būs skatāmas dejas no kolektīva bagātīgā repertuāra. Mākslinieciskais vadītājs – Jānis Ērglis, režisors – Mārtiņš Egliens.
"Mazais cilvēks" Valmierā
Svētdien, 18. janvārī, Valmieras teātrī pirmizrādi piedzīvos izrāde visai ģimenei "Mazais cilvēks", kas tapusi pēc Ēriha Kestnera slavenā romāna motīviem. Izrādes režisors Toms Treinis, kurš sevi jau pierādījis kā psiholoģiski smalku un niansētu mākslinieku, teic: "Pirmo reizi šo grāmatu iegādājos krāmu tirgū – no cita "mazā cilvēka", bērna. Zināju stāstu par Maksīti Pihelšteinieti, piecus centimetrus garu zēnu no Pihelšteiniešu ciema, kur visi ir tikpat mazi. Šis darbs organiski sasaucas ar Valmieras teātri – šeit strādā spēcīgs un saliedēts ansamblis, kas iemieso Stilkes cirka trupu." Lomās – Kārlis Dzintars Zahovskis, Tomass Ralfs Ābolkalns, Aigars Apinis, Ieva Estere Barkāne, Rūdis Bīviņš u. c.
LNSO kamermūzikas programma
Rīt, 15. janvārī, mūzikas namā "Daile" skanēs kamermūzikas koncerts "Skaņu ainavas", kurā spēlēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi – obojists Egils Upatnieks, klarnetists Mārtiņš Circenis, vijolnieks Andrejs Jegorovs, altists Pēteris Trasuns, kontrabasists Viktors Stankevičs un domubiedre mūzikā, pianiste Elīna Bērtiņa. Programmā līdzās nepelnīti reti atskaņotiem darbiem skanēs arī Pētera Vaska un citu komponistu radītas skaņu ainavas.
Pieminot Noru Ikstenu
Pieminot mūžībā aizgājušo rakstnieci Noru Ikstenu (1969–2026), Nacionālā kino centra portālā "filmas.lv" jau no 9. janvāra 30 dienas pieejama īpaši veidota dokumentālo filmu izlase (2000–2015) – 11 filmas, kurām viņa ir scenārija vai teksta autore. To vidū – Ināras Kolmanes "Pasaules Nepasaule" (2001), kurā apvienojas leģendārajā Ņujorkas "Elles ķēķī" satikto trimdas literātu dzīvesstāsti, kopā ar režisoru Hariju Beķeri 2003. gadā tapusi īsfilma "Nora un Eleonora", Artas Bisenieces "Manis ir vairāk…" (2003) – par etnomūziķi un četru bērnu mammu Birutu Ozoliņu. Arī – "Rīga, mana Rīga" (2004), Antras Cilinskas "Baltijas sāga" u. c.
