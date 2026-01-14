Latvijā 2026. gads paies Saeimas vēlēšanu zīmē. 

Kā tas būs – tuvākajos trīs mēnešos politiskā dzīve, visticamāk, būs diezgan mazaktīva, lai, tā teikt, neizšautu visu pulveri par ātru (kaut kas jau nodedzināts pagājušā gada nogalē). Ap pavasari partijas ar skaļiem blīkšķiem sāks izziņot savus premjera kandidātus, no kuriem pašlaik pieteikti ir tikai divi – Ilze Indriksone Nacionālajai apvienībai un Ainārs Šlesers "Latvija pirmajā vietā". Oficiāli pirmsvēlēšanu aģitācijas periods sākas 5. jūnijā, un uz to attiecas ierobežojumi, tāpēc pirmās pirmsvēlēšanu reklāmas noteikti ieraudzīsim agrāk. 20. jūnijā sāksies un 5. jūlijā noslēgsies kandidātu sarakstu iesniegšana, un tieši ap šo laiku tad var paredzēt lielākās aktivitātes, kas savu kulmināciju sasniegs septembrī. Savukārt pie urnām dosimies 3. oktobrī.

