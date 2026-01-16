Iedzīvotājiem, kuri šogad gribēs pārmērīt zemi, tāpat kārtot mantojuma lietas, būs jāmaksā krietni dārgāk par zemes uzmērīšanu. 

Zemes mērīšanu sadārdzina pērn decembrī valdības apstiprinātie grozījumi Valsts zemes dienesta (VZD) maksas pakalpojumu cenrādī un samaksas kārtībā, kuri ir spēkā no šā gada 6. janvāra. 

Šī nav pirmā reize, kad par kadastra datu reģistrēšanu un aktualizēšanu VZD uzskrūvē cenas, izpurinot iedzīvotāju kabatas. 2023. gada jūlijā Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) atklāja, ka pusotra gada laikā VZD pacēlis cenrādi jau trīs reizes. 2022. gada jūlijā VZD pakalpojumu cenas par kadastra datu reģistrēšanu un aktualizēšanu pieauga no pusotras līdz divām reizēm, dažiem pakalpojumiem pat vēl vairāk.

Maksas pieaugums – virs 100%

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē