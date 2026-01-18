Bieži vien tieši gadumijā apņemamies dzīvot veselīgāk. Ko, rūpējoties par savu veselību, vajadzētu ieplānot un realizēt jaunajā gadā?

Fiziskā slodze, uzturs un miegs

"Veselības centru apvienības" internās medicīnas ārste dienas stacionāra "Aura Premium" vadītāja Inga Orleāne uzskata, ka, ieplānojot ik mēnesi kādu svarīgu darbību, piemēram, fiziskas aktivitātes, profilaktiskās pārbaudes, ārsta apmeklējumu, vieglāk nezaudēt interesi par veselības saglabāšanu. Turklāt labi saplānots gada kalendārs ir gan orientieris, gan atskaites punkts, kas ļauj ne tikai fiksēt paveikto, bet arī apzināt, kas vēl savas veselības labā būtu darāms. "Jāsāk ar minimumu, ikdienā iekļaujot nelielu aktivitāšu apjomu un paredzot, kā tas tiks saglabāts vai kāpināts, piemēram, katru nedēļu vismaz divas darbdienas ieplānot nelielu fizisku slodzi, bet sestdienā – vienu lielāku aktivitāti, svētdienu veltot atpūtai pirms jaunās darba nedēļas," iesaka ārste, norādot, ka svarīga loma veselības uzturēšanā ir arī pietiekamam, kvalitatīvam miegam, tas ir, vismaz piecas reizes nedēļā gulēt ne mazāk par septiņām stundām.

