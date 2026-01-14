Ar nosaukumā minēto saukli uz dokumentālo filmu "Frankenšteins 2.0", kuru no šodienas, 14. janvāra, rāda Latvijas kinoteātros, aicina tās veidotāji. Absurdā un aizraujošā ceļojumā sastapti zinātnieki, tehnoloģiju pionieri un pašpasludinātie nemirstības pravieši ASV, Eiropā un Krievijā… Pievēršoties mūsdienu sabiedrības apsēstībai ar nemirstību, kopā ar filmas režisoru Dāvi Sīmani meklējam atbildi uz filmā izvirzīto jautājumu – vai patiešām esam pēdējā paaudze, kura nomirs?
Dāvis Sīmanis ir kinorežisors, scenārists un kino teorētiķis, kura darbi apvieno dokumentālo un mākslas kino ar poētisku un filozofisku skatījumu. Gan viņa dokumentālās filmas "Escaping Riga" (2014), "Mūris" (2018), gan spēlfilmas "Gads pirms kara" (2021), "Marijas klusums" (2024) un citas guvušas atzinību gan paša valstī, gan starptautiskos festivālos, nostiprinot pārliecību par Sīmani kā vienu no oriģinālākajiem un starptautiski atpazīstamākajiem Latvijas autorkino pārstāvjiem.
Dokumentālās filmas "Frankenšteins 2.0" idejas pirmsākumi meklējami "Covid-19" pandēmijas laikā, kad sabiedrībā pieauga apziņa par cilvēka mirstīgumu. Filmas autori – režisors Dāvis Sīmanis, scenārija līdzautors Uldis Tīrons, operators Andrejs Rudzāts – uzsāka vienlaikus eksistenciālu un ironisku pētījumu: vai ar zinātni, jaunajām tehnoloģijām un nepārejošām nāves bailēm pietiek, lai pagarinātu cilvēka dzīvi vai pat padarītu to mūžīgu? Vai cilvēki, kas tvarsta nemirstību, ir jukuši vai gluži otrādi – vizionāri? Vai esam pēdējā paaudze, kas pieredzēs nāvi? Bet varbūt mainās tikai tehnoloģijas un paņēmieni, bet cilvēki paliek tādi paši – mirstīgi un apsēsti ar nāves uzveikšanu? Uz šiem un citiem jautājumiem filma "Frankenšteins 2.0" meklē un dažbrīd arī piedāvā atbildes, tomēr saglabā veselīgu skepsi un nesteidzas izdarīt pārsteidzīgus secinājumus par nākotni bez novecošanas un nāves.
"Uzsākot filmu, gribēju tikai noskaidrot, vai ir iespējams nodzīvot mazliet ilgāk," stāsta režisors Dāvis Sīmanis. "Bet tad viss kļuva dīvaini. Zinātnieki Jeilā atdzīvina cūkas, cilvēki implantē mikroshēmas smadzenēs, biohakeri dalās ar mūžīgās jaunības padomiem. Cilvēce jau dzīvo transhumānisma laikmetā, bet es, šķiet, esmu tas, kurš atpaliek."
"Frankenšteins 2.0" nupat "Lielajā Kristapā" izvirzīts trīs nominācijās – kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma, labākā filma un Dāvis Sīmanis kā labākais dokumentālās filmas režisors.
Pērn oktobrī "Frankenšteins 2.0" savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja prestižajā Jihlavas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā ar starptautisko nosaukumu "Death of Death" ("Nāves nāve" – tulk. no angļu val.). Dāvi, sakiet, lūdzu, kāpēc Latvijā filmu rādīs ar vienu nosaukumu, bet starptautiski tai dots cits?
D. Sīmanis: Šis jautājums arī mani pašu mazliet nogurdina. Oriģinālais nosaukums "Frankenšteins 2.0" radīts ar domu, ka iespējamais jaunais nākotnes cilvēks – atsaucoties uz rakstnieces Mērijas Šellijas romānu "Frankenšteins jeb jaunais Prometejs", salipināts no tehniskām un bioloģiskām daļām, – dzīvos ilgu mūžu, bet starptautiski šis filmas nosaukums it kā neatklāja mūsu iecerēto vēstījumu. Bet "nāves nāve" ir transhumānistu lietots apzīmējums tam, ka nāves vairs nebūs, tā pārstās eksistēt. Taču latviski palikām pie oriģinālā nosaukuma, jo idejās par ilgdzīvi es saskatu arī cilvēka personības un identitātes iespējamu zaudēšanu, ko atklāj Frankenšteina tēls. Vai paliksim mēs paši, ja savu dzīvi turpināsim kā nākotnes transhumānisma cilvēks, būtībā salikums no daudzām dažādām lietām un elementiem? Filmā tas man ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem. Nāves nāve varētu būt virstēma, bet viss ar Frankenšteina tēlu saistītais ir dziļāks iztirzājums.
Pirms desmit gadiem Dailes teātrī režisores LAURAS (Lauras Grozas) iestudētā izrāde "Frankenšteins" ar Daini Grūbi titullomā rādīja galveno varoni kā groteski nepievilcīgu un nelaimīgu briesmoni…