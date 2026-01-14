Kuldīgā mirusi 8. klases skolniece, kura, kā vēsta laikraksts "Kurzemnieks", izdarījusi pašnāvību. Laikrakstā norādīts, ka notikušais atstājis daudz neatbildētu jautājumu par traģēdijas iemesliem.
Meitene mācījās Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. klasē. Izglītības iestādes direktore Agnese Kārkliņa plašākus komentārus medijam nav sniegusi, skaidrojot, ka šobrīd vēl nav zināmi visi notikušā apstākļi.
Savukārt skolotāja Aiga Lagzdiņa apstiprinājusi, ka bojāgājusī bijusi viņas audzināmās klases skolniece. Valsts policija meitenes mirstīgās atliekas atradusi 6. janvārī ap pulksten 6.15 no rīta.
Pēc notikušā skolā strādā psihologs, kurš sniedz atbalstu gan skolēniem, gan pedagogiem. Valsts policija sākusi kriminālprocesu, un sākotnējā informācija liecina, ka pret meiteni nav vērsts noziedzīgs nodarījums.
