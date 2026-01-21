Amerikāņu hiphopa izpildītājs A$AP Rocky līdz ar jaunā albuma "Don’t Be Dumb" izdošanu paziņojis par pasaules koncertturneju, kuras ietvaros šoruden paredzēta arī uzstāšanās Latvijā.
Koncerts Rīgā notiks 24. septembrī "Xiaomi Arēnā", savukārt biļešu tirdzniecību plānots sākt nākamajā nedēļā.
A$AP Rocky, kura īstais vārds ir Rakims Majerss, ir Ņujorkā dzimis reperis un producents. Plašāku ievērību viņš guva 2011. gadā ar miksteipu "Live.Love.A$AP", bet debijas albums "Long.Live.A$AP" sasniedza pirmo vietu ASV albumu topā "Billboard 200".
Mākslinieks vairākkārt nominēts Grammy balvai un sadarbojies ar daudziem starptautiski atzītiem izpildītājiem.
Rīgā gaidāmais koncerts būs A$AP Rocky pirmais pilna mēroga solo priekšnesums Latvijā. Iepriekš viņš pie mums uzstājies 2022. gadā Positivus festivālā.
