Lai noskaidrotu populārākos jaunos skolotājus, kā arī paaugstinātu skolotāja profesijas prestižu, iedvesmotu jaunos skolotājus un vēstītu par jauno skolotāju pieredzi, Latvijas Izglītības fonds kopā ar "Latvijas Avīzi" jau septīto reizi rīko konkursu "Jaunais skolotājs".
Konkursā aicināti piedalīties skolotāji, kuri skolā nostrādājuši pirmos divus darba gadus. Konkursam jaunos skolotājus var pieteikt klases kolektīvi, skolēnu vecāki un skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, nevalstiskās organizācijas, kā arī pats jaunais skolotājs. Pieteikt konkursam var līdz 15. aprīlim, bet konkursa uzvarētājus un laureātus izziņosim līdz 1. maijam. Pieteikumu dalībai konkursā jāsūta pa pastu: Rīga, Mālpils iela 9, LV–1013 ar norādi "Konkurss "Jaunais skolotājs" vai pa e-pastu: "skolotajs2026@inbox.lv". Uzvarētājus un laureātus izraudzīsies konkursa komisija. Konkursā iecerēts sumināt divus uzvarētājus un laureātus, kuri saņems Latvijas Izglītības fonda stipendiju: attiecīgi 800 un 600 eiro katrs. Par konkursa dalībniekiem un laureātiem pastāstīsim arī publikācijās "Latvijas Avīzē" un portālā "lasi.lv".
Sekojot iepriekšējo konkursu uzvarētāju un laureātu tālākajām gaitām, Izglītības fonda priekšsēdētājs Ilgvars Forands ir gandarīts. Piemēram, pirmajā konkursā 2010. gadā uzvarēja Valmieras vidusskolas matemātikas skolotāja Liene Millere (tagad Purgaile), kura toreiz atzina, ka panākumi konkursā palīdzējuši sajust, ka ir uz pareizā ceļa. "Līdz konkursam man bija sajūta, ka vecākie kolēģi mani vēl arvien uztver kā skolnieci, bet pēc konkursa jutu, ka tieku novērtēta," toreiz teica L. Purgaile. Tālākās skolotājas darba gaitas viņa turpināja Rīgas Franču licejā, vienlaikus veicot Valsts izglītības attīstības aģentūras Vispārējās izglītības valsts pārbaudījumu nodaļas vecākās matemātikas ekspertes pienākumus. 2022. gadā saņēma "Ekselences balvu", kas tiek pasniegta valsts profesionālākajiem skolotājiem kā labākā matemātikas skolotāja. L. Purgaile kļuvusi arī par mācību grāmatu līdzautori.
Savukārt iepriekšējā konkursā, kas norisinājās 2023. gadā, kā uzvarētāja tika godināta Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dabaszinību un bioloģijas skolotāja Danuta Eva Bite. Danuta ne tikai māca savus mācību priekšmetus ar lielu entuziasmu un nodod skolēniem zināšanas praktiskai darbībai, bet motivē arī skolēnus gatavoties mācību olimpiādēm un konkursiem, kurās tiek gūti labi rezultāti.
Pievērsties jauno skolotāju ataudzei ir svarīgi tāpēc, ka skolotāja profesijā paaudžu nomaiņa notiek lēni. Latvijā 62 procentiem skolotāju mācīšanas pieredze ir vairāk nekā 20 gadi, un lielākā daļa pedagogu ir pirmspensijas vecumā. Starptautiskās mācību vides pētījuma "TALIS 2024" cikla pirmie rezultāti liecina, ka Latvijā vairāk nekā puse jauno skolotāju nākamajos piecos gados varētu pamest profesiju, kas ir augstākais rādītājs starp Ekonomiskās sadarbības un attīstības (OECD) valstīm.
Konkurss. Jaunais skolotājs
- Konkursā aicināti piedalīties skolotāji, kuri skolā nostrādājuši pirmos divus darba gadus.
- Jaunos skolotājus var pieteikt klases kolektīvi, skolēnu vecāki un skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, nevalstiskas organizācijas, kā arī pats jaunais skolotājs.
- Pieteikumus gaidām līdz 15. aprīlim, konkursa uzvarētājus un laureātus izziņos līdz 1. maijam.
Pieteikumus sūtiet:
- pa pastu: Rīga, Mālpils iela 9, LV–1013 ar norādi "Konkurss "Jaunais skolotājs",
- pa e-pastu: "skolotajs2026@inbox.lv".
