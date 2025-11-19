"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Jana Egle, "Diena ir izdevusies.Austra". "Latvijas Mediji".
Godalgotās rakstnieces Janas Egles romāns, kas balstīts biogrāfiskos faktos, iepazīstina lasītāju ar Austras Pumpures bērnību Rucavas pagastā, kara laika pieredzi, mūzikas izglītību Liepājas mūzikas skolā, nozīmīgo darbību Liepājas teātrī un nenovērtējamo ieguldījumu Austrasbērnu kustības tapšanā. Iezīmēts arī atmodas laiks, kurā Austra aktīvi piedalās ar dziesmu kā vienotības un brīvības simbolu. Personiskās dzīves retrospekcija, slimnīcas epizodes un attiecības ar tuviniekiem piešķir stāstam cilvēcisku spēka motīvu. "Diena ir izdevusies. Austra" ir otrā grāmata sērijā "Latvijas gēns", kas vēsta par ievērojamu un atpazīstamu latviešu dzīves gaitām un ieguldījumu latviskās pašapziņas uzturēšanā. Sērijas pirmā grāmata – Baņutas Rubess romāns "Te bija Brunis" – izdevniecībā "Latvijas Mediji" tika izdota pērnā gada nogalē.
Finansiālais atbalsts saņemts Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās "Kurzemes kultūras programmas 2025" ietvaros VKKF mērķprogrammā "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma", kā arī no Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Kultūras pārvalde" un Valsts kultūrkapitāla fonda.
24 stāsti bērniem Ziemassvētkos. Mākslinieciskais noformējums – Linda Valere. "Latvijas Mediji".
Lauris Bērziņš, Rasa Bugavičute-Pēce, Rolanda Bula, Māra Cielēna, Jana Egle, Guntis Eņģelis, Inga Grencberga, Lelde Jauja, Kristīne Jučkoviča, Elīna Kokareviča, Sabīne Košeļeva, Zane Krēsliņa, Gunita Krilova, Inese Ķestere, Viesturs Ķerus, Baiba Liepiņa, Laura Melne, Inga Pizāne, Maija Priedīte, Dace Rukšāne, Māris Rungulis, Māra Ulme, Līva Vecvagare, Ēriks Vilsons, Ruta Zimnoha. Šie 25 latviešu autori – gan jau pazīstami rakstnieki, gan arī debitanti bērnu literatūrā – ir radījuši 24 stāstus (vienam stāstam ir divi līdzautori), no kuriem katrs ir kā īpašs ceļabiedrs Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Sirsnīgi, asprātīgi, dažbrīd brīnumaini, citkārt ļoti ikdienišķi stāsti, kas katrs savā veidā atklāj, kas patiesībā ir Ziemassvētku prieks.
Hildegarde no Bingenas, "Tikumu ordenis". Lindas Mences priekšvārds un ilustrācijas. No latīņu valodas tulkojis Mārtiņš Laizāns. Dizainere: Anta Pence. Literārais redaktors: Raimonds Ķirķis. Korektore: Juta Ance Ķirķis. Apgāds "Neputns".
Hildegarde no Bingenas (Hildegard von Bingen, 1098–1179) ir viduslaiku mistiķe, dzejniece, komponiste, dziedniece, klostera abate un sludinātāja, kuras dzīve un darbi turpina pārsteigt un apburt arī šodien. Garās dzīves laikā Hildegarde pierakstījusi un interpretējusi savas mistiskās vīzijas darbā "Scivias" (no lat. "Sci vias Domini" – "Zini tā Kunga ceļus"), sarakstījusi medicīnai veltīto "Causae et curae" ("Cēloņi un ārstēšana"), dziedinājusi slimos, pieņēmusi dzemdības, komponējusi ne vien "Tikumu ordeni" ("Ordo Virtutum"), bet daudz citu skaņdarbu, vadījusi klosteri un radījusi pati savu valodu "Lingua Ignota". Liturģisko lugu "Ordo Virtutum" Hildegarde sarakstījusi ap 1152. gadu tolaik nesen uzceltajā Rupertsbergas klosterī, un tā ir alegorija, kas stāsta par dvēseles ceļu atpakaļ pie Dieva.
"Aspazijas debesjums". Ingas Ābeles sakārtojumā un apcerēs. Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas grāmata".
Rakstnieces, dzejnieces un dramaturģes Ingas Ābeles veidoto Aspazijas dzejas izlasi "Aspazijas debesjums" papildina sakārtotājas apceres par Aspazijas dzejas tēlu pasauli. Literatūrzinātnieks Jānis Zālītis teic: "Sen pārbaudīta, gan dažkārt piemirsta patiesība: nav tāda rakstnieka, mākslinieka, nav tāda mūzikas, dzejas vai prozas darba "vispār" – ir tikai tas un tik daudz, kam paši esam ieinteresēti un gatavi panākties pretī, sabalsot to ar sev tuvo un zināmo."
