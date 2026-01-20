Pārtikas un veterinārais dienests, pārbaudot informāciju par iespējamiem dzīvnieku labturības pārkāpumiem, no kādas saimniecības Bauskas novada Dāviņu pagastā izņēmis 15 suņus un trīs kaķus, informē dienests. Savukārt Valsts policija veiks ekspertīzes saimniecībā atrastiem divu suņu līķiem.
Pārbaudes laikā konstatēts, ka dzīvnieki tika turēti antisanitāros apstākļos — netīrībā un spēcīgā smakā. Dzīvnieki ilgstoši bija nokārtojuši dabiskās vajadzības vietās, kur atradās, tostarp mājā, garāžā un saimniecības ēkā. Tiem nebija nodrošināts pietiekams barības un dzeramā ūdens daudzums, un daļa dzīvnieku bija sliktā fiziskā stāvoklī.
Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Pārtikas un veterinārais dienests sācis administratīvā pārkāpuma procesu, kura laikā dzīvnieki izņemti un nogādāti dažādās dzīvnieku patversmēs.
Divu atrasto mirušo suņu nāves apstākļus kriminālprocesa ietvaros izmeklē Valsts policija.
