Izziņoti 2025. gada Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2025" pretendenti un Mūža balvas ieguvējs – kaskadieris Jānis Uldis Veispals.
Visvairāk nomināciju – 16 – ir saņēmusi režisores Signes Birkovas spēlfilma "Lotus", to skaitā Labākā filma, Labākā pilnmetrāžas spēlfilma, Labākais scenārists, Labākais spēlfilmas režisors, Labākais spēlfilmas operators, Labākā aktrise galvenajā lomā (Severija Janušaiskaite), Labākais aktieris galvenajā lomā (Mārtiņš Kalita), Labākais aktieris galvenajā lomā (Vilis Daudziņš), Labākā aktrise otrā plāna lomā (Indra Briķe) u. c.
Otrajā vietā – "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" – ar 13 nominācijām, kuru vidū ir Labākā filma (rež. Dzintars Dreibergs, prod. Dzintars Dreibergs, Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska, "Kultfilma"), Labākā pilnmetrāžas spēlfilma (rež. Dzintars Dreibergs, prod. Dzintars Dreibergs, Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska, "Kultfilma"), Labākais spēlfilmas režisors (Dzintars Dreibergs), Labākais spēlfilmas operators (Valdis Celmiņš), Labākā aktrise galvenajā lomā (Agnese Budovska), Labākā aktrise otrā plāna lomā (Evelīna Otto), Labākais aktieris otrā plāna lomā (Artūrs Skrastiņš) u. c.
Desmit nominācijas – gan režisora Armanda Zača spēlfilmai "Mūžīgi jauni", gan režisores Alises Zariņas spēlfilmai "Nospiedumi". Animācijas filmu kategorijā režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles animācijas filma "Dieva suns" ar astoņām nominācijām, savukārt dokumentālo filmu kategorijā līdere ar septiņām nominācijām ir režisores Kristas Burānes pilnmetrāžas dokumentālā filma "Visi putni skaisti dzied".
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2025" nominācijas saņēmušas 36 filmas no pieteiktajām 85. Tagad nominantus vērtēs starptautiskā žūrija.
Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņems kaskadieris Jānis Uldis Veispals, kura profesionālā darbība vairāk nekā piecu gadu desmitu garumā sniegusi būtisku ieguldījumu Latvijas kino attīstībā. Kā kaskadieris viņš piedalījies vairākos simtos kino un televīzijas projektu Latvijā un pasaulē, bijis viens no profesionālās kaskadieru darbības aizsācējiem Latvijā un Baltijā, kā arī veicinājis kaskadiera profesijas izveidošanu un drošības standartu ieviešanu. "Kaskadiera darbs nav bezbailība, bet precīzs aprēķins, disciplīna un atbildība par cilvēka veselību un dzīvību. Katrs triks ir komandas darbs, kura mērķis nav izrādīšanās, bet ticams un drošs kino. Profesionālisms nozīmē zināt ne tikai to, ko var izdarīt, bet arī to, ko nedrīkst darīt," teicis Jānis U. Veispals.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu