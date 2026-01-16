Kāpēc graudu audzētājiem vajadzētu izvēlēties sertificētu sēklas materiālu un vai viņi tiešām tā rīkojas, kāpēc neart zemi ir pareiza izvēle – to sarunā ar "Latvijas Biznesu" skaidro profesionāls agronoms, Latvijas uzņēmuma "Dotnuva Seeds" valdes priekšsēdētājs Mihails Vilcāns. 

Kas ir "Dotnuva Seeds"?

M. Vilcāns: "Dotnuva Seeds" ir Latvijas uzņēmums, kas sāka eksistēt 2024. gadā, taču vispār Latvijas teritorijā mēs darbojamies jau gadus desmit, tikai agrāk – kā Lietuvas uzņēmuma "Dotnuva Seeds" pārstāvji. Mēs esam Lietuvas uzņēmuma "Akola Group" (agrāk – "Linas Agro Group") meitas uzņēmums un nodarbojamies ar sertificētu augu sēklu ražošanu un tirdzniecību. Vēl uzņēmums Iecavā uzbūvējis modernu sēklu ražotni, tajā ieguldīti vairāki miljoni eiro – tā ir vienīgā šāda ražotne Baltijas valstīs, kurā ir uzstādīta pati jaunākā un modernākā tehnika. Mūsu darbības lielāko daļu veido tieši sertificētu labības sēklu ražošana.

Vai tad visi graudu audzētāji vienlaikus neražo arī sēklu, ko sēt nākamajā sezonā?

Ražo gan, bet ir starpība starp sertificētu sēklu un pašaudzētu. Sertifikāts nozīmē, ka sēkla ir audzēta atbilstoši zināmām prasībām un izgājusi visas nepieciešamās pārbaudes laboratorijā. Tas garantē, ka sēklai nav nekādu piemaisījumu, tās dīgtspēja atbilst virknei kritēriju un sēklas izcelsme ir zināma un kontrolējama. Ja graudu audzētājam rodas kādas problēmas ar sēklu dīgšanu vai ko citu, viņš zina, pie kā griezties, jo mēs nesam pilnu atbildību par savu sēklu. Sēklu ražošanas procesā līdz pat 40% graudu tiek atšķiroti kā šiem kritērijiem neatbilstoši – tas tad arī veido galveno atšķirību starp pašaudzētu un sertificētu sēklu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē