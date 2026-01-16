Kāpēc graudu audzētājiem vajadzētu izvēlēties sertificētu sēklas materiālu un vai viņi tiešām tā rīkojas, kāpēc neart zemi ir pareiza izvēle – to sarunā ar "Latvijas Biznesu" skaidro profesionāls agronoms, Latvijas uzņēmuma "Dotnuva Seeds" valdes priekšsēdētājs Mihails Vilcāns.
Kas ir "Dotnuva Seeds"?
M. Vilcāns: "Dotnuva Seeds" ir Latvijas uzņēmums, kas sāka eksistēt 2024. gadā, taču vispār Latvijas teritorijā mēs darbojamies jau gadus desmit, tikai agrāk – kā Lietuvas uzņēmuma "Dotnuva Seeds" pārstāvji. Mēs esam Lietuvas uzņēmuma "Akola Group" (agrāk – "Linas Agro Group") meitas uzņēmums un nodarbojamies ar sertificētu augu sēklu ražošanu un tirdzniecību. Vēl uzņēmums Iecavā uzbūvējis modernu sēklu ražotni, tajā ieguldīti vairāki miljoni eiro – tā ir vienīgā šāda ražotne Baltijas valstīs, kurā ir uzstādīta pati jaunākā un modernākā tehnika. Mūsu darbības lielāko daļu veido tieši sertificētu labības sēklu ražošana.
Vai tad visi graudu audzētāji vienlaikus neražo arī sēklu, ko sēt nākamajā sezonā?
Ražo gan, bet ir starpība starp sertificētu sēklu un pašaudzētu. Sertifikāts nozīmē, ka sēkla ir audzēta atbilstoši zināmām prasībām un izgājusi visas nepieciešamās pārbaudes laboratorijā. Tas garantē, ka sēklai nav nekādu piemaisījumu, tās dīgtspēja atbilst virknei kritēriju un sēklas izcelsme ir zināma un kontrolējama. Ja graudu audzētājam rodas kādas problēmas ar sēklu dīgšanu vai ko citu, viņš zina, pie kā griezties, jo mēs nesam pilnu atbildību par savu sēklu. Sēklu ražošanas procesā līdz pat 40% graudu tiek atšķiroti kā šiem kritērijiem neatbilstoši – tas tad arī veido galveno atšķirību starp pašaudzētu un sertificētu sēklu.