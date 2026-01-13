Eiropas Komisijas komisārs ekonomikas un produktivitātes jautājumos Valdis Dombrovskis skaidro, kas mūs sagaida 2026. gadā.
Laiku pa laikam masu medijos parādās sižeti un raksti, kuros tiek kritizēta Eiropas birokrātija. Par to ir satraukti gan piekrastes zvejnieki Kurzemē, gan zemnieki, jo, lūk, Eiropas prasības sadārdzinot preces, salīdzinot ar tām precēm, kas ienāk tirgū no trešajām valstīm. Kas tiek darīts, lai šo situāciju uzlabotu?
V. Dombrovskis: Ņemot vērā zemnieku prasības, esam jau 2024. gadā uzsākuši dialogu par ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotni un šajā sakarā esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kā samazināt prasības zemniekiem. Lauksaimniecības jomā vienošanās jau ir panākta – pārtikai un dzīvnieku pārtikai virkne prasību tiks atvieglota. Runājot par prasībām pārtikas precēm, jāuzsver, ka jebkurai pārtikas precei, kas nonāk Eiropas Savienības tirgū, ir jāatbilst Eiropas Savienības pārtikas drošuma prasībām neatkarīgi no tā, vai prece ir ražota savienībā vai ārpus tās.
Savukārt, ja runājam par dzīvnieku labturību, pesticīdu lietošanu vai citām prasībām, tad jāatzīst, ka daļā no tām prasības Eiropas Savienībā ir augstākas. Taču vienlaikus arī subsīdijas zemniekiem ir augstākas nekā daudzām citām valstīm. Piemēram, daudzas jaunattīstības valstis sūdzas, ka Eiropas Savienība savus zemniekus subsidējot, ka viņi šo produkciju eksportējot arī uz citām valstīm un faktiski radot problēmas citu valstu zemniekiem. Tādēļ situācija ir ļoti sarežģīta, bet pēdējā laikā mēs daudz strādājam, lai prasības zemniekiem mazinātu.