Līdz sestdienai, 24. maijam, Francijā jau 78. reizi notiek pasaulslavenais Kannu kinofestivāls. Arī Latvija šogad tajā piedalās ļoti plaši un dažādos statusos – gan kā konkursam atlasītas filmas kopražotājvalsts, gan aktīva filmu tirgus dalībniece platformās "Producers on the Move" un "Cannes Docs", un citur.

Īpašs notikums – Kannu Animācijas dienas ietvaros Latvijas producents Matīss Kaža tika aicināts stāstīt par filmu "Straume/Flow", kas tieši pirms gada Kannās sāka savu pasaules triumfa ceļu.

Kannu festivāla galvenajā konkursā Latvija šogad piedalās kā kopražojuma partneris – oficiālajā atlasē, kuru vērtēs franču aktrises Žiljetas Binošas vadītā žūrija, iekļauta sešu Eiropas valstu kopražojuma filma "Divi prokurori/Two Prosecutors", kuras režisors Sergejs Loznica ar Latvijas kinoprofesionāļiem sadarbojas jau kopš 2012. gada un uzņem Latvijā lielāko daļu savu spēlfilmu. Kannu festivāla oficiālajā atlasē izvēlētas vēl divas spēlfilmas, kas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Rīgas filmu fonda līdzfinansējumu filmētas Latvijā – konkursā "Un certain regard" startēs Kristenas Stjuartes "Ūdens hronoloģija/ The Chronology of Water", bet ārpuskonkursa programmā "Cannes Premiere" – Kirila Serebreņņikova spēlfilma "Jozefa Mengeles pazušana/ The Dissapearance of Josef Mengele".

Sevišķi plaša un nozīmīga šogad bijusi Latvijas kinoprofesionāļu dalība Kannu filmu tirgū "Marché du Film", ko ik gadu apmeklē 15 000 pasaules kinoindustrijas profesionāļi no 140 valstīm. Latvijas profesionāļi izvēlēti dalībai svarīgās Kannu filmu tirgus sekcijās – piemēram, platformā "Producers on the Move" Latviju pārstāvēs producente Kristele Pudane, kuras studijā "Sunday Rebel Films" top gan pilnmetrāžas spēlfilma, gan dokumentālā filma, gan animācijas seriāli vismazākajiem skatītājiem. Programmā "Cannes Docs" (15.–20.05.) šogad atkal tika izcelts Baltijas reģiona kopīgais spēks – nozīmīgi un starptautiski pieredzējuši dokumentālā kino producenti no trim kaimiņvalstīm iekļauti Baltijas delegācijā, kur Latviju pārstāv studijas "VFS Films" vadītājs Uldis Cekulis; viņa vadītajā studijā pirmizrādēm tuvojas septiņi starptautiski kopražojumi.

Pagājušonedēļ, 14. maijā, Kannās pasaules pirmizrādi piedzīvoja Latvijā filmētā un līdzfinansētā starptautiskā kopražojuma filma "Divi prokurori/Two Prosecutors", ko režisējis starptautiski atzītais ukraiņu kinorežisors Sergejs Lozņica. Filma pretendē uz festivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru", Latvijas puses partneris kopražojumā ir producente Alise Ģelze un studija "White Picture", filmēšana notika arī Rīgā, un filmas titros kā viens no galvenajiem māksliniekiem iekļauts Aldis Meinerts.

Spēlfilma veidota pēc rakstnieka Georgija Demidova memuāru motīviem, attēlojot notikumus Staļina režīma laikā, 1937. gadā Padomju Savienībā. Stāsta centrā ir jauns un naivs prokurors Korņevs, kurš, atklājot NKVD korupciju, uzsāk bīstamu ceļojumu pret totalitāro sistēmu. Filma aizskar dziļas tēmas par taisnīgumu, indivīda likteni un vēsturiskās atmiņas nozīmi, kas īpaši sasaucas ar mūsdienu ģeopolitisko kontekstu.

"Demidova darbs būtiski atšķiras no citiem tā laika memuāriem ar to, ka viņš aplūko padomju sistēmu no zinātnieka skatpunkta. Viņš precīzi norāda uz fundamentālajām kļūdām, ko pieļāva tā laikmeta cilvēki, un šīs kļūdas noveda pie tik traģiskām sekām. Trīsdesmitie gadi padomju un postpadomju Krievijas kinematogrāfijā joprojām nav pienācīgi atspoguļoti, lai gan tieši šis periods, iespējams, ir viena no lielākajām traģēdijām teritorijā, ko agrāk dēvēja par Krievijas impēriju. Refleksijas trūkums par šiem notikumiem veicina to atkārtošanos – un šodien mēs redzam, cik strauji mūsdienu Krievija atgriežas pie staļinisma," saka režisors Sergejs Lozņica.

Spēlfilma "Divi prokurori" ir Francijas, Vācijas, Latvijas, Nīderlandes, Rumānijas un Lietuvas kopražojums, filmas uzņemšana pilnībā norisinājās Rīgā 2024. gada rudenī. Kā stāsta filmas kopproducente Alise Ģelze, filmēšana notika autentiskā vidē – bijušajā Brasas cietumā Rīgā, 1905. gadā būvētā ēkā, kas vēl saglabājusi impēriskās un padomju laika iezīmes, savukārt daļa varoņu tērpu tika šūti no oriģināliem 30. gadu audumiem. Galveno lomu filmā atveido Aleksandrs Kuzņecovs, nozīmīgu lomu atveidojis arī aktieris Andris Keišs.

Filma jau saņēmusi atzinību arī no starptautiskajiem kritiķiem. Žurnāla "Variety" recenzente Džesika Kianga raksta: "Sergejs Lozņica mūs aizved tumši absurdā odisejā cauri padomju totalitārisma murgam."

Vairāki recenzenti izcēluši filmas operatora, Latvijā jau vairākkārt strādājušā rumāņa Oļega Mutu darbu, arī filmas mākslas departamenta ieguldījumu, ko radījuši filmas mākslinieki Jurijs Grigorovičs un Aldis Meinerts, mākslinieciskais dekorators Kārlis Kelle un apjomīga mākslinieku komanda no Latvijas.

