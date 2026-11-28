Daudzu pasaules tautu folklorā, leģendās un gan rakstītos, gan mutvārdu nostāstos saglabājušies vēstījumi par noslēpumainiem, mītisku seno civilizāciju apdzīvotiem kontinentiem, kas atainoti kā visīstākā paradīze uz zemes. Virkne mūsdienu pētnieku uzskata, ka tādi kontinenti pastāvējuši arī realitātē, lai gan, godīgi sakot, skeptiski noskaņoto viņu pretinieku ierinda ir ievērojami kuplāka. Šajā materiālā atcerēsimies par pieciem šādiem mitoloģiskiem noslēpumainajiem senās Zemes kontinentiem.
Atlantīda
Var droši apgalvot, ka Atlantīda ir viszināmākā no šādiem mitoloģiskajiem senajiem kontinentiem un salām. Pirmo reizi to savos dialogos “Timejs” un “Kritijs” (arī “Atlantīda”) jau pirms mūsu ēras pieminēja sengrieķu filozofs Platons, paužot, ka Atlantīda vairākas tūkstošgades atradusies kaut kur aiz tā dēvētajiem Hērakla stabiem (mūsdienās – Gibraltārs) un ka to ļoti blīvi apdzīvojusī civilizācija bijusi ļoti attīstīta: tās pārstāvji pārvaldījuši neticami iespaidīgas tehnoloģijas, bijuši apveltīti ar telepātiskām spējām, zinājuši nemirstības noslēpumus un tamlīdzīgi. Tāpat Atlantīdā dāsni iegūti dārgmetāli, tā bijusi ļoti svarīgs tirdzniecības centrs, un to pārvaldījusi vecajo padome. Taču vienlaikus tā bijusi ļoti kareivīga, faktiski agresīva civilizācija.
Īsumā var teikt, ka Platons savā Atlantīdas veidolā galvenokārt iemiesojis un atspoguļojis pats savu personīgo uzskatu par ideālu sabiedrības iekārtojumu, kas pielīdzināms “paradīzei uz zemes”. Viņš arī vēstīja, ka šis kontinents diemžēl gājis bojā, kam par iemeslu kļuva pārlieku lielās tā iedzīvotāju militārās ambīcijas. Proti, dievus beidzot sadusmojuši neskaitāmie iekarošanas karagājieni, tāpēc par sodu atlantiem uzsūtīta postoša zemestrīce, kas visu kontinentu nogremdēja okeānā.
Mūsdienu pētnieki turpina jautāt: vai Atlantīda patiešām reāli eksistējusi vai arī tā ir tikai spilgta metafora? Liela daļa ezoteriķu un dažādu kultu pārstāvju nekad nav šaubījušies par tās reālo pastāvēšanu. Tostarp oficiālās zinātnes pārstāvji turpina apgalvot, ka Atlantīda esot tikai Platona izdomājums (viņš gan atklājis, ka par to viņam pastāstījuši ēģiptiešu priesteri), uzsverot, ka neviens cits no viņa laikabiedriem nekur un nekad nav pat pieminējis šādu valstību. Tāpat arī mūsdienu ģeoloģija un arheoloģija turpina spītīgi neatrast nevienu puslīdz vērā ņemamu pierādījumu tam, ka uz mūsu planētas jebkad būtu eksistējis šāds kontinents. Lai gan vienlaikus šis ir tieši tas gadījums, kad pārliecinošu pierādījumu nav nevienai no pretstāvē esošajām nometnēm.
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Daudzu pasaules tautu folklorā, leģendās un gan rakstītos, gan mutvārdu nostāstos saglabājušies vēstījumi par noslēpumainiem, mītisku seno civilizāciju apdzīvotiem kontinentiem, kas atainoti kā visīstākā paradīze uz zemes. Virkne mūsdienu pētnieku uzskata, ka tādi kontinenti pastāvējuši arī realitātē, lai gan, godīgi sakot, skeptiski noskaņoto viņu pretinieku ierinda ir ievērojami kuplāka. Šajā materiālā atcerēsimies par pieciem šādiem mitoloģiskiem noslēpumainajiem senās Zemes kontinentiem.
Atlantīda
Var droši apgalvot, ka Atlantīda ir viszināmākā no šādiem mitoloģiskajiem senajiem kontinentiem un salām. Pirmo reizi to savos dialogos “Timejs” un “Kritijs” (arī “Atlantīda”) jau pirms mūsu ēras pieminēja sengrieķu filozofs Platons, paužot, ka Atlantīda vairākas tūkstošgades atradusies kaut kur aiz tā dēvētajiem Hērakla stabiem (mūsdienās – Gibraltārs) un ka to ļoti blīvi apdzīvojusī civilizācija bijusi ļoti attīstīta: tās pārstāvji pārvaldījuši neticami iespaidīgas tehnoloģijas, bijuši apveltīti ar telepātiskām spējām, zinājuši nemirstības noslēpumus un tamlīdzīgi. Tāpat Atlantīdā dāsni iegūti dārgmetāli, tā bijusi ļoti svarīgs tirdzniecības centrs, un to pārvaldījusi vecajo padome. Taču vienlaikus tā bijusi ļoti kareivīga, faktiski agresīva civilizācija.
Īsumā var teikt, ka Platons savā Atlantīdas veidolā galvenokārt iemiesojis un atspoguļojis pats savu personīgo uzskatu par ideālu sabiedrības iekārtojumu, kas pielīdzināms “paradīzei uz zemes”. Viņš arī vēstīja, ka šis kontinents diemžēl gājis bojā, kam par iemeslu kļuva pārlieku lielās tā iedzīvotāju militārās ambīcijas. Proti, dievus beidzot sadusmojuši neskaitāmie iekarošanas karagājieni, tāpēc par sodu atlantiem uzsūtīta postoša zemestrīce, kas visu kontinentu nogremdēja okeānā.
Mūsdienu pētnieki turpina jautāt: vai Atlantīda patiešām reāli eksistējusi vai arī tā ir tikai spilgta metafora? Liela daļa ezoteriķu un dažādu kultu pārstāvju nekad nav šaubījušies par tās reālo pastāvēšanu. Tostarp oficiālās zinātnes pārstāvji turpina apgalvot, ka Atlantīda esot tikai Platona izdomājums (viņš gan atklājis, ka par to viņam pastāstījuši ēģiptiešu priesteri), uzsverot, ka neviens cits no viņa laikabiedriem nekur un nekad nav pat pieminējis šādu valstību. Tāpat arī mūsdienu ģeoloģija un arheoloģija turpina spītīgi neatrast nevienu puslīdz vērā ņemamu pierādījumu tam, ka uz mūsu planētas jebkad būtu eksistējis šāds kontinents. Lai gan vienlaikus šis ir tieši tas gadījums, kad pārliecinošu pierādījumu nav nevienai no pretstāvē esošajām nometnēm.
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