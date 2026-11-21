Joprojām ir spēkā hipotēze par to, ka savulaik Zemi apdzīvojušas augstu attīstītas civilizācijas, kas pēc sevis vai nu nav atstājušas itin neko, vai arī dažas tik pārsteidzošas lietas, ka nav iespējams noticēt to vecumam. Runa mēdz būt par Hiperboreju, Pacifīdu, Arktīdu, Atlantīdu un Actlānu, kuru rīcībā, iespējams, bijušas tehnoloģijas, kas ievērojami pārsniedz mūsdienu līmeni. Taču kur gan ir pārliecinošie pierādījumi par šo civilizāciju eksistēšanu? Varbūt par tādiem var uzskatīt virkni uzieto neparasto priekšmetu, kas ir absolūtā pretrunā tā dēvētās oficiālās zinātnes paudumiem, bet kuru eksistencei nav nekāda sakarīga izskaidrojuma?
Antikiteras mehānisms
Tas ir mehānisms, kas 1901. gadā izcelts no kāda nogrimuša antīka kuģa, kura atliekas un kravu grieķu ūdenslīdēji atrada netālu no Andikitiras (Antikitera) salas, un kas datēts ar II gadsimtu pirms mūsu ēras (atsevišķos novērtējumos figurē precīzāks datējums – aptuveni 205. gads pirms mūsu ēras). Pētnieki pauduši: visas pazīmes liecina, ka kuģis nogrimis lielā vētrā. Noslēpumaino ierīci pēc izcelšanas krastā nodeva Atēnu Nacionālajam arheoloģijas muzejam, kur tā glabājas arī mūsdienās. Kopš izcelšanas šis mehānisms pakļauts vairākiem pētījumu un restaurācijas posmiem. Pirmie pētījumi sākās jau tūlīt pēc izcelšanas no jūras dzelmes, un pētnieki vispirms centās saprast tā funkciju un iespējamos darbības principus. Var piebilst, ka rezultātā nekas jēdzīgs no šiem pētījumiem nesanāca.
Pagāja vēl viens gadsimts, un 2005. gadā Grieķijas Kultūras ministrijas uzraudzībā sāka darboties grieķu–britu kopīgais projekts “Antikiteras mehānisma pētījumi”. Tajā piedalījās sava laika ietekmīgākie grieķu un britu pētnieki, savā darbā izmantojot vismodernākās pētniecības tehnoloģijas, taču arī šajā gadījumā vēl bez papildu restaurācijas īpaši nozīmīgi secinājumi nesekoja.
Vairāk (iespējams, pat pilnībā visu vajadzīgo) izdevās noskaidrot nākamajā piegājienā, kad 2016. gadā britu pētnieki no Londonas universitātes koledžas iepazīstināja sabiedrību ar atšifrētiem diviem tūkstošiem burtu un 500 vārdiem, kas saglabājušies uz noslēpumainā mehānisma virsmas. Bija noskaidrojies, ka šis Antikiteras mehānisms savulaik izmantots nolūkā aprēķināt debess ķermeņu kustību, un tas deva iespēju uzzināt 42 astronomisko notikumu precīzu datumu. Tostarp tas sevī saturēja arī vismaz 30 bronzas serdeņus, kas iestiprināti taisnstūrveida koka korpusā, bet uz bronzas priekšējā un aizmugures paneļiem bija izvietotas ciparnīcas ar bultiņām. Divas taisnstūrveida bronzas aizsargplāksnes nosedza priekšējo un aizmugures paneli. Viss mehānisms kopā bija 31,5x17x6 centimetrus liels.
Atradums ir līdzīgs senam bronzas pulkstenim. Uz tā korpusa izvietotas vairākas apaļas ciparnīcas ar iedaļām un bultiņām, bet sānos atrodas rokturis, kas dod iespēju mehānismu pārtīt uz priekšu un atpakaļ. Ierasto stundu un minūšu vietā ciparnīcās attēloti debess ķermeņi: Saule, Mēness un senatnē cilvēkiem zināmās piecas planētas – Merkurs, Venera, Marss, Jupiters un Saturns. Dažas ciparnīcas attēlo kalendārus, citas – Saules un Mēness aptumsumus.
Izpētot bultiņu, spirāļu un citu detaļu uzbūvi un raksturojumus, pētnieki secinājuši: šis artefakts savulaik izmantots nolūkā aprēķināt planētu kustību un astronomisko notikumu, piemēram, aptumsumu, datumus. Kopš tā laika Antikiteras mehānismu sāka dēvēt par pasaulē pirmo zināmo analogo datoru, un faktiski par tādu to uzskata vēl joprojām.
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Joprojām ir spēkā hipotēze par to, ka savulaik Zemi apdzīvojušas augstu attīstītas civilizācijas, kas pēc sevis vai nu nav atstājušas itin neko, vai arī dažas tik pārsteidzošas lietas, ka nav iespējams noticēt to vecumam. Runa mēdz būt par Hiperboreju, Pacifīdu, Arktīdu, Atlantīdu un Actlānu, kuru rīcībā, iespējams, bijušas tehnoloģijas, kas ievērojami pārsniedz mūsdienu līmeni. Taču kur gan ir pārliecinošie pierādījumi par šo civilizāciju eksistēšanu? Varbūt par tādiem var uzskatīt virkni uzieto neparasto priekšmetu, kas ir absolūtā pretrunā tā dēvētās oficiālās zinātnes paudumiem, bet kuru eksistencei nav nekāda sakarīga izskaidrojuma?
Antikiteras mehānisms
Tas ir mehānisms, kas 1901. gadā izcelts no kāda nogrimuša antīka kuģa, kura atliekas un kravu grieķu ūdenslīdēji atrada netālu no Andikitiras (Antikitera) salas, un kas datēts ar II gadsimtu pirms mūsu ēras (atsevišķos novērtējumos figurē precīzāks datējums – aptuveni 205. gads pirms mūsu ēras). Pētnieki pauduši: visas pazīmes liecina, ka kuģis nogrimis lielā vētrā. Noslēpumaino ierīci pēc izcelšanas krastā nodeva Atēnu Nacionālajam arheoloģijas muzejam, kur tā glabājas arī mūsdienās. Kopš izcelšanas šis mehānisms pakļauts vairākiem pētījumu un restaurācijas posmiem. Pirmie pētījumi sākās jau tūlīt pēc izcelšanas no jūras dzelmes, un pētnieki vispirms centās saprast tā funkciju un iespējamos darbības principus. Var piebilst, ka rezultātā nekas jēdzīgs no šiem pētījumiem nesanāca.
Pagāja vēl viens gadsimts, un 2005. gadā Grieķijas Kultūras ministrijas uzraudzībā sāka darboties grieķu–britu kopīgais projekts “Antikiteras mehānisma pētījumi”. Tajā piedalījās sava laika ietekmīgākie grieķu un britu pētnieki, savā darbā izmantojot vismodernākās pētniecības tehnoloģijas, taču arī šajā gadījumā vēl bez papildu restaurācijas īpaši nozīmīgi secinājumi nesekoja.
Vairāk (iespējams, pat pilnībā visu vajadzīgo) izdevās noskaidrot nākamajā piegājienā, kad 2016. gadā britu pētnieki no Londonas universitātes koledžas iepazīstināja sabiedrību ar atšifrētiem diviem tūkstošiem burtu un 500 vārdiem, kas saglabājušies uz noslēpumainā mehānisma virsmas. Bija noskaidrojies, ka šis Antikiteras mehānisms savulaik izmantots nolūkā aprēķināt debess ķermeņu kustību, un tas deva iespēju uzzināt 42 astronomisko notikumu precīzu datumu. Tostarp tas sevī saturēja arī vismaz 30 bronzas serdeņus, kas iestiprināti taisnstūrveida koka korpusā, bet uz bronzas priekšējā un aizmugures paneļiem bija izvietotas ciparnīcas ar bultiņām. Divas taisnstūrveida bronzas aizsargplāksnes nosedza priekšējo un aizmugures paneli. Viss mehānisms kopā bija 31,5x17x6 centimetrus liels.
Atradums ir līdzīgs senam bronzas pulkstenim. Uz tā korpusa izvietotas vairākas apaļas ciparnīcas ar iedaļām un bultiņām, bet sānos atrodas rokturis, kas dod iespēju mehānismu pārtīt uz priekšu un atpakaļ. Ierasto stundu un minūšu vietā ciparnīcās attēloti debess ķermeņi: Saule, Mēness un senatnē cilvēkiem zināmās piecas planētas – Merkurs, Venera, Marss, Jupiters un Saturns. Dažas ciparnīcas attēlo kalendārus, citas – Saules un Mēness aptumsumus.
Izpētot bultiņu, spirāļu un citu detaļu uzbūvi un raksturojumus, pētnieki secinājuši: šis artefakts savulaik izmantots nolūkā aprēķināt planētu kustību un astronomisko notikumu, piemēram, aptumsumu, datumus. Kopš tā laika Antikiteras mehānismu sāka dēvēt par pasaulē pirmo zināmo analogo datoru, un faktiski par tādu to uzskata vēl joprojām.
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