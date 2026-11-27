Tīmekļa izdevums Pulse of Africa paudis, ka jau 2027. gada sākumā Āfrikas ekonomika sāks augt straujāk par Āzijas ekonomiku.
Balstoties Starptautiskā valūtas fonda izplatītajos datos, izdevums norādījis, ka pēdējos gados Āzijas ekonomikas attīstības tempi samazinājušies aptuveni par 4%. Pastāvīgais ANO koordinators Ruandā Ozonija Odžielo savukārt uzsvēra, ka straujā Āfrikas ekonomikas izaugsme lielā mērā saistīta ar atsevišķu šā kontinenta valstu pārsteidzoši satriecošajiem izaugsmes rādītājiem, galvenokārt Austrumāfrikas reģionā.
ANO Ekonomikas komisijas Austrumāfrikas jautājumos direktors Endrū Molds paziņojis, ka vēsturiski veidojusies tāda situācija, ka laikā no 2010. līdz 2020. gadam kontinents piedzīvojis savdabīgu satuvināšanās periodu, kad trūcīgās valstis spēja attīstīties ievērojami straujāk par to pārtikušākajiem kaimiņiem. Taču laikā no 2020. līdz 2024. gadam šī tendence krasi mainījās pretējā virzienā, un tieši Austrumāfrikā šāda ekonomiskās attīstības atšķirība kļuva īpaši izteikta.
Vēstīts, ka sagaidāms ne mazāk par 5% pieaugums vismaz 20 valstīs, un par tādām Āfrikas ekonomikām, kas attīstās visstraujāk, varot uzskatīt Dienvidsudānu, Senegālu, Lībiju, Etiopiju un Ruandu, turklāt dažas no tām varot pārsniegt pat 7% rādītāju. Kopprodukta ziņā aizvadītajā gadā līdere bija Dienvidāfrika – 410 miljardi ASV dolāru, kam sekoja Ēģipte ar 380 un Alžīrija ar 260 miljardiem dolāru.
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Tīmekļa izdevums Pulse of Africa paudis, ka jau 2027. gada sākumā Āfrikas ekonomika sāks augt straujāk par Āzijas ekonomiku.
Balstoties Starptautiskā valūtas fonda izplatītajos datos, izdevums norādījis, ka pēdējos gados Āzijas ekonomikas attīstības tempi samazinājušies aptuveni par 4%. Pastāvīgais ANO koordinators Ruandā Ozonija Odžielo savukārt uzsvēra, ka straujā Āfrikas ekonomikas izaugsme lielā mērā saistīta ar atsevišķu šā kontinenta valstu pārsteidzoši satriecošajiem izaugsmes rādītājiem, galvenokārt Austrumāfrikas reģionā.
ANO Ekonomikas komisijas Austrumāfrikas jautājumos direktors Endrū Molds paziņojis, ka vēsturiski veidojusies tāda situācija, ka laikā no 2010. līdz 2020. gadam kontinents piedzīvojis savdabīgu satuvināšanās periodu, kad trūcīgās valstis spēja attīstīties ievērojami straujāk par to pārtikušākajiem kaimiņiem. Taču laikā no 2020. līdz 2024. gadam šī tendence krasi mainījās pretējā virzienā, un tieši Austrumāfrikā šāda ekonomiskās attīstības atšķirība kļuva īpaši izteikta.
Vēstīts, ka sagaidāms ne mazāk par 5% pieaugums vismaz 20 valstīs, un par tādām Āfrikas ekonomikām, kas attīstās visstraujāk, varot uzskatīt Dienvidsudānu, Senegālu, Lībiju, Etiopiju un Ruandu, turklāt dažas no tām varot pārsniegt pat 7% rādītāju. Kopprodukta ziņā aizvadītajā gadā līdere bija Dienvidāfrika – 410 miljardi ASV dolāru, kam sekoja Ēģipte ar 380 un Alžīrija ar 260 miljardiem dolāru.
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