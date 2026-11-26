Novecošana ir neapšaubāmi negrozāms dabas likums, un šajā gadījumā jebkādas viltības šo neizbēgamību kaut kādā veidā apmānīt šķiet neefektīvas un absolūti bezjēdzīgas. Visi paklausīgi sagaida grumbu parādīšanos, pakāpenisku spēku izsīkšanu un veselu virkni tā dēvēto vecuma slimību, vienlaikus skaidri apzinoties, ka līdz ar to iestājies šīs pasaules gaitu pats pēdējais posms. Tiesa, zinātnes ļaudis pēdējā laikā aizvien biežāk nāk klajā ar paziņojumiem par to, ka, izrādās, novecošana tomēr varētu arī nebūt tik ļoti jau nu negrozāma lieta...
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Tostarp gan futuroloģijas, gan zinātnes aprindu kuluāros tieši patlaban vērojamas burtiski tektoniskas nobīdes: pētnieki aizvien drosmīgāk sākuši apgalvot, ka novecošana tomēr nav nekāds galējais spriedums, bet gan tāds kā hronisks savārgums, kuru cilvēce pati ir spējīga izārstēt.
Pazīstamais amerikāņu tehnoloģiju pareģotājs un futurologs Rejs Kurcveils ir pārliecināts, ka iespējamais lūzuma moments iestāsies krietni ātrāk, nekā daudziem varētu šķist. Nesen viņš publikācijā apgalvoja, ka jau 2030. gadā cilvēce būs sasniegusi tā dēvēto “ātrumu aizbēgšanai no novecošanas”.