Masīvā galaktika GS-10578, kas pazīstama arī kā galaktika Pablo, radusies tikai divus miljardus gadu pēc Lielā Sprādziena.
Mūsdienu astronomu uzmanību tā izpelnījās faktiski līdz ar tās atklāšanu, kas notika, pateicoties kosmiskā Habla teleskopa un virszemes observatoriju sadarbībai. Tas saistīts ar to, ka, arī neskatoties uz milzīgo masu (vismaz 160 miljardi Saules masu), GS-10578 praktiski pilnībā zaudējusi spēju radīt jaunas zvaigznes. To varot uzskatīt par kaut ko ļoti netipisku agrīnajam Visumam.
Lai iespējami labāk izprastu iemeslus, kāpēc tik salīdzinoši jauna galaktika sākusi palēnām “iet bojā”, britu pētnieku grupa no Kembridžas universitātes ar Habla teleskopa palīdzību kārtējo reizi pamatīgi to izpētīja. Papildu novērojumi apliecināja, ka GS-10578 sevī satur ļoti maz aukstās molekulārās gāzes, kas ir galvenais zvaigžņu veidošanās “būvmateriāls”. Proti, tās krājumi tur veido mazāk par vienu procentu no visu spīdekļu kopējās masas, un tāpēc GS-10578 var uzskatīt par vienu no gāzes aspektā vistrūcīgākajām Visuma galaktikām. Tostarp zvaigžņu veidošanās tempi nepārsniedz 5,6 Saules masas gadā, savukārt neitrālā gāze uz āru izplūst ar ātrumu aptuveni 60 Saules masas gadā...