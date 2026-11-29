Uzreiz jānošķir divas lietas: ko iespējams izpētīt un kam cilvēki tic. Zinātne var novērot mirstoša organisma procesus un uzklausīt atdzīvināto cilvēku pieredzi. Savukārt apgalvojumi par dvēseles turpmāku pastāvēšanu vai pārdzimšanu sniedzas ārpus pašlaik pārbaudītajām zināšanām. Tāpēc šīs piecas versijas nav vienlīdz pierādītas un nav sarindojamas pēc ticamības.
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Uzreiz jānošķir divas lietas: ko iespējams izpētīt un kam cilvēki tic. Zinātne var novērot mirstoša organisma procesus un uzklausīt atdzīvināto cilvēku pieredzi. Savukārt apgalvojumi par dvēseles turpmāku pastāvēšanu vai pārdzimšanu sniedzas ārpus pašlaik pārbaudītajām zināšanām. Tāpēc šīs piecas versijas nav vienlīdz pierādītas un nav sarindojamas pēc ticamības.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu