Mūsdienās pat grūti piemeklēt vēl ierastāku lietu par datoru – tagad šīs neticami kompaktās un jaudīgās ierīces, no kurām daudzas ievietojamas apģērba kabatā, palīdz cilvēkiem atrisināt neskaitāmus ikdienas uzdevumus, savstarpēji sazināties, iegūt visdažādāko informāciju, noskatīties filmas, sporta pārraides un izklaidēties daudzos citos veidos. Un vairs nav palicis daudz tādu cilvēku, kuri atceras to, ka pašā sākumā šīs elektroniskās mašīnas izskatījās, maigi izsakoties, gluži citādi.
Nemaz nav tik viegli atbildēt uz jautājumu: kad īsti parādījās pirmais dators, un kas uzskatāms par tā radītāju? Par mūsdienu datoru tālīnajiem priekštečiem zināmā mērā var uzskatīt gan logaritmiskos lineālus, gan arī jau mazliet pilnvērtīgākas mehāniskās ierīces, kas ļāva veikt sarežģītus matemātiskos aprēķinus. Pie pēdējām vispirms var pieskaitīt rēķināšanas un analītiskās mašīnas, ar kuru izveidošanu jau 19. gadsimta pirmajā pusē sāka nodarboties angļu matemātiķis Čārlzs Bebidžs, kurš gan īsti nepaspēja savas idejas iemiesot realitātē. Aptuveni pēc gadsimta praktiski visas viņa idejas pilnvērtīgi noderēja modernās datortehnikas pionieriem.