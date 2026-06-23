Pirmsjāņu noskaņā var jau arī ko maģisku, ezoterisku – Brīvdabas muzeja gadatirgū iepazinos ar rotu meistaru Arni Rozenbergu (fon Rozenberg) no Ropažiem.
Viņš, pieskaņodamies notikumam, bija ģērbies baltā linu kreklā, linu biksēs ar spilgtu krāsu rakstiem. Agrāk strādājis ar koku, nu pārgājis uz varu, no kura izgatavo aproces, gredzenus, piekariņus, jo tīta spirāle spēj virzīt bioenerģiju.
“Viss, kas ir ārpus pelēkās zonas, ikdienišķā, ir krāsains, uzmanības piesaistošs,” teic Arnis. Viņš spēj ieinteresēt gan ar savām vara rotaslietām, gan ar enerģētisko piramīdu, kuras izmēriem ir tā dēvētais zelta griezums, kas izmantots arī Ēģiptes piramīdās, un spēja akumulēt bioenerģiju, kas labvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi un palielina dzīvības procesu intensitāti.
Labam meistaram – padodas viss, Arnis rāda, kā ar šo redzamo piramīdu, piemēram, var “izlūgties” no priekšnieka lielāku algu... Piramīdas viducī novieto gredzenu un ar domas spēku koncentrē vēlmes īstenošanos, pēc tam gredzenu uzvelc pirkstā un gaidi rezultātu. “Ticat vai ne – varam ir apbrīnojams spēks, ne jau velti agrāk lietoja vara traukus, vara monētu lika pie sirgstošās vietas.”
Piebilstams, ka arī linam ir enerģētiskais spēks, atgrūž baktērijas, neuzkrāj putekļus un ir piemērots arī jutīgai vai alerģiskai ādai. Arnis valkā lina kreklus, arī platās lina bikses, kuras iegādājies Indijā pie paziņām.
“Tur no amatniekiem nopirku arī šo pūšamo mūzikas instrumentu vargānu, ko mēdzu nēsāt uzkārtu kaklā.” Otrs viņa aksesuārs – paša gatavotie aplī savītie vara riņķīši, trīsfrekvenču uztvērējs kosmiskajai enerģijai.
Trešais – amatnieka Venta Kliāna no akmens “tīģeracs” darinātais zobs, kas kalpo aizsardzībai un iedveš drosmi, spēju rīkoties pārliecinošāk.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu