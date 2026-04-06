“Manai draudzenei patika vardes, tāpēc pieņēmu iesauku Varde, jo savā aizrautībā skeitojot esmu kustībā, arī lecīgs kā varde!” pasmaidot skaidro Varde (20), puisis, kurš Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā iesācis studēt apģērba dizainu, esot arī doma turpināt mācības.
Viņš pieder pie pankiem, pats šuj, veido savu tēlu: “Panki, šie sabiedrībā neizprastie, it kā atstumtie, būtībā nav tik draudīgi, kā viņi izskatās. Jā, mēs esam pret kapitālisma pārmērībām, patēriņkultūru, kad, piemēram, ik pa brīdim pērk jaunu apģērbu. Mūsos strāvo dumpinieciskums pret sistēmu, sabiedrības normām, jo tās ierobežo individualitāti. Esam pret autoritātēm, uzspiestiem standartiem, mietpilsonību. Mūsu lozungs ir brīvība, pašizpausme, dzīvojam pēc principa “dari pats”. Tāpēc katrs šuj savu apģērbu, to papildina ar paštaisītiem aksesuāriem, rotām, piemēram, aprocēm, piekariņiem...”
Īpaši uzmanību piesaista Vardes bikses ar uzšuvēm, bikšu stakle veidota no trīs dažādu bikšu daļām. Līdz ar to tās izskatās kā lupatu lēveris, sašūts no dažāda lieluma ielāpiem, uz dažiem – izaicinoša satura uzraksti, piemēram, uz dibena “Morālā ateja” (mūzikas grupa!).
“Vardes atveids ir gan gredzenā, gan zeķēs, savukārt ausīs – japāņu multenes tēls “Hello Kitty” – kaķītis, kaklā piekariņš ar mīlīgo lācīti, kas iedrošina ikvienu mani uzrunāt,” skaidro Varde.
Jautāts par meikapu, puisis atbild, ka to pieskaņo apģērbam.
“Ja kāds uz mani skatās nosodoši, tad man rodas vēlme no apkārtējiem būt vēl atšķirīgākam.”
