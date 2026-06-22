Nevarētu teikt, ka Padomju Savienība karu negaidīja. Rietumu valstu pētnieki jau kopš Otrā pasaules kara beigām ik pa brīdim uzsvēra, ka Hitlera 1941. gada 22. jūnijā sāktais iebrukums PSRS bija iecerēts tikai kā atbildes reakcija uz Staļina plānoto agresiju Rietumeiropas virzienā. Deviņdesmito gadu sākumā, kad sabrukušās lielvalsts teritorijā sākās daudzus tik iedvesmojošais demokratizācijas process un kļuva vieglāka pieeja līdz tam slepenajiem padomju arhīviem, šī versija par Staļina “preventīvo karu” pret hitlerisko Vāciju kļuva arī zinātniski pamatota. Kā piemēru var minēt 2000. gadā Maskavā iznākušo Mihaila Meltjuhova grāmatu “Staļina garām palaistā iespēja” vai arī pazīstamā vēsturnieka Jurija Afanasjeva pētījumus viņa rediģētā rakstu krājumā “Citādāks karš”.

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