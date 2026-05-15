Stilā ar franču bulMohēras džemperī ar franču buldoga atveidu uz krūtīm – tādu iepazinu Ivaru Upenieku, kurš ir uzņēmējs, profesionāls pavārs, gadiem ilgi strādājis sabiedriskās ēdināšanas jomā. dogiem
Pavārmeistarību aizsācis jau dienestā, pēcāk – Bauskas iecienītajā restorānā “Pilskalns”, galvaspilsētā strādājis Rīgas apgabaltiesas kafejnīcā.
"Vienu brīdi man bija pat septiņas kafejnīcas, piemēram, Vecrīgā – Kara muzejā, "Ford" automašīnu tirdzniecības centrā, Nacionālo bruņoto spēku peldbaseinā Krustabaznīcas ielā un citviet."
Patlaban vada savu kafejnīcu “Tobiass” Teikā, Elektronikas un datorzinātņu institūta telpās. Ivara kafejnīcā valda omulība, ir antīks interjers – ar kičīgu akcentu. Piedāvā plašu biznesa pusdienu klāstu, kā arī rīko suņu dzimšanas dienas ballītes un svētdienas brančus – vēlās brokastis – suņu saimniekiem un viņu mīluļiem. Vārdusakot, Ivars ir kā suņu guru, labdaris.
Ikdienā ģērbjas klasiski, iecienījis pelēko, melno un balto krāsu toni. Taču jūtu uzbangojumā var uzvilkt ko spilgtu, piemēram, dzeltenīgu... Paskat, cik koši sporta apavi! To krāsai pieskaņots džemperis, ko viņam uzdāvinājis draugs Aleksandrs, šefpavārs, kurš strādā Francijā pie Rotšildu dzimtas grāfienes. Savukārt no viņas Ivaram tikusi ietilpīga soma, daudz T kreklu ar franču buldoga atveidu uzdāvinājuši klienti, paziņas. Josta ar “Versace” sprādzi gūta Francijā.
“Gredzenu ar lielo akmeni iegādājos Gruzijā, maksāja ļoti dārgi. Ap roku man ir ādas aproces, viena – ar olīvkoka atveidu, to ieguvu Provansā. Rotas uzvelku reti, toties bieži ar krellēm greznoju savējos suņus: Tobiasu, Koko un Sāru.”
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu