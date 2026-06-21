Ideja - vasarīga tamborēta soma viegliem iepirkumiem.
Materiāli
- Kokvilnas un lina diegi
- Tamboradata nr. 2,25
- Audums oderei
- Spiedpogas
Darba gaita
Uztamborē 13 kvadrātus, kur katra kvadrāta izmērs ir 14x14 cm. Savā starpā tos satamborē ar īsajiem stabiņiem.
Somai–tīkliņam augšmalā veido 3 cm platus divus rokturus 48 cm garumā.
Pirmajā kārtā tamborē 16 stabiņus ar vienu apmetumu.
Otrajā kārtā ir “lodziņu” raksts ar stabiņiem un vienu apmetumu.
Trešajā kārtā tamborē stabiņus ar vienu apmetumu.
Ceturto kārtu tamborē kā otro kārtu.
Piektajā kārtā tamborē īsos stabiņus.
Sesto kārtu – kā trešo kārtu.
Septīto kārtu – kā otro kārtu.
Astoto kārtu – kā piekto kārtu.
Pēc vajadzības atkārto 6., 7. un 8. kārtu, līdz sasniegts kvadrāta izmērs.
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