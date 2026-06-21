ASV prezidents Donalds Tramps nesen nosvinēja 80 gadu jubileju, un Baltā nama saimnieks ar darbiem vēlas pierādīt, ka joprojām ir gatavs pildīt pasaules ietekmīgākās valsts līdera pienākumus. Taču amerikāņi raizējas, ka viņa rīcībā arvien biežāk ir manāmas vecuma izpausmes.

Pirms dažiem gadiem 80 gadu jubileju svinēja Trampa priekštecis šajā amatā Džo Baidens, izvēlēdamies šo dienu pavadīt klusi un mierīgi, ar svētku pusdienām ģimenes lokā. 

Taču tik pieticīgas svinības noteikti nebūtu Trampa dabā, tādēļ 14. jūnijā, sagaidījis savu kārtu nosvinēt 80 gadu jubileju, viņš to atzīmēja ar vērienīgu izklaides šovu, kura centrālais notikums bija cīņas mākslas turnīrs. Tam par godu pie Baltā nama uzslēja īpašu arēnu ar ringu, kurā labākie cīkstoņi mērojās spēkiem par dāsnām naudas balvām.

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