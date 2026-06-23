Šādas rozītes var izmantot kā dekoru dažādiem adījumiem vai tamborējumiem .

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Materiāli

  • Dažādu krāsu parupja dzija
  • Atbilstoša izmēra tamboradata
Tamborētu rozīšu rota.
Tamborētu rozīšu rota.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Rozīti tamborē pēc attēlā redzamā tehniskā zīmējuma, sākot ar 50–60 cilpiņām. 

Tehniskais raksts.
Tehniskais raksts.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Apzīmējumi.
Apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Kad šī lentīte ir gatava, to sarullē un nostiprina sašujot. Tā top visas rozītes.

Pēc tam rozītes izvēlētā kompozīcijā piestiprina atbilstoša lieluma uztamborētam pamatam.

Šajā dekorā katrai rozītei ir pietamborēta arī lapiņa.
Šajā dekorā katrai rozītei ir pietamborēta arī lapiņa.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

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