Šādas rozītes var izmantot kā dekoru dažādiem adījumiem vai tamborējumiem .
Materiāli
- Dažādu krāsu parupja dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Rozīti tamborē pēc attēlā redzamā tehniskā zīmējuma, sākot ar 50–60 cilpiņām.
Kad šī lentīte ir gatava, to sarullē un nostiprina sašujot. Tā top visas rozītes.
Pēc tam rozītes izvēlētā kompozīcijā piestiprina atbilstoša lieluma uztamborētam pamatam.
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