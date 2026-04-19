Cilvēki ir dažādi, ir jāspēj viņus izprast, pieņemt un vajadzības gadījumā sniegt palīdzīgu roku. Esam taču eiropeiski – patiesi iekļaujoša sabiedrība novērtē katru indivīdu un palīdz viņam pilnībā izmantot savu potenciālu.
Ierasti esmu sastapis jauniešus, kas galvenokārt ģērbjas kādā vienā stilā, taču Gerda Martinova no Matīšiem savā apģērbā izmanto trīs kontrkultūru – emo, gotu un metālistu – stila detaļas.
Svītrainie legingi un tilla svārciņi ir norāde uz emo, melnie zābaki, kaklarota ar galvaskausiem, kniežu siksna, kā arī iezīmētās melnās acu ēnas ir atgādinājums par gotisko stilu, savukārt par metālistiem liecina matu stīpiņa ar kniedēm...
Jautāta par nodarbošanos, Gerda stāsta, ka pēc vispārējās izglītības iegūšanas mācījusies dažādos kursos, tostarp guvusi izpratni par mākslīgo intelektu, ikdienā straumē videospēles platformā “Twitch”. Izglītojoties iecienījusi muzejus, izstādes. Kādu laiku strādājusi brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandā. “Reiz pamanīju, ka manā apkaimē deg māja, kamēr atbrauca ugunsdzēsēji, jau biju metusies cīņā ar liesmām.”
Ievēroju, ka Gerdai ir arī tetovējumi, par tiem viņa teic: “Ir trīs, uz labās rokas augšdelma – industriālās metālistu grupas “Pain” logo, otrs – liesmas ar bezgalības zīmi, kas simbolizē saistību ar ugunsdzēsību un norāda dvīņu liesmu, mūža mīlestību. Trešais, apakšdelma iekšpusē, attēlo datorspēles.”
Tātad apģērba stilos un tetovējumos ir norāde par izjusto, pārdzīvoto? “Tā var sacīt, man bija liela mīlestība, tā pārtrūka – pieredze skarba, nevienu citu sev klāt vairs nelaižu.”
