1795. gada 12. septembrī. Pirms 230 gadiem ap šo laiku Baldones muižas nomnieks Heinrihs Gothards Korfs no Krievijas ķeizarienes Katrīnas II saņēma beztermiņa oficiālu atļauju iekārtot un izmantot kā kūrortu dziedinošo Baldones sēravotu, celt nepieciešamās ēkas un veidot parku.
Vismaz pagājušā gadsimta 30. gados šo datumu mēdza atzīmēt kā oficiālu Baldones kūrorta dzimšanas brīdi. Kultūrvēsturnieks Johans Kristofs Broce (1742–1823), kurš 1795. gadā uzzīmēja Baldones sēravota paviljonu un apkaimi, rakstīja: "Avots atrodas dažas jūdzes no Rīgas Kurzemē pie Baldones muižas patīkamā apvidū. Tuvumā garām tek Ķekava. Tikai nesen ir pievērsuši uzmanību avota dziedinošām īpašībām un bieži to apmeklē. Avots plūst pastāvīgi, ziemu tas garo un nekad neaizsalst. Vasarā tas ir ļoti auksts. Tā ūdens ir skaidrs un bez krāsas, ož pēc sēra un sapuvušām olām." Ārsti jau tad ieteica Baldones sēravota ūdeņus lietot kā iekšķīgi, tā ārīgi. Īstenībā avota dziednieciskās īpašības bija zināmas vismaz kopš 15. gadsimta, uz kuru attiecas avotā atrastās ziedojuma monētas. Par Baldoni zināja kā apkaimes zemnieki, kas ievēroja, ka no tā ļoti labprāt dzer mājlopi, tā Livonijas aristokrāti, kuri braukuši šurp stiprināt savu veselību. Par kūrorta pakalpojumiem 18. gadsimta beigās domājis tāpat pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs Ernsts Johans Bīrons, jo, mūsdienu leksikā izsakoties, Baldonei gan bija reklāma, taču trūka jebkāda klientu servisa. Viesiem nebija uz veselības kūres laiku ne lāgā kur apmesties, ne kur paēst. Nebija arī nekāda apkalpojošā un medicīniskā personāla. Bīrona idejas situāciju labot neīstenojās, jo viņš krita nežēlastībā un hercogiste 1795. gadā tika pievienota Krievijas impērijai, kamdēļ Korfam arī nācās lūgt kūrorta iekārtošanas atļauju carienei.
Korfi apsaimniekoja Baldones sēravotu līdz pat Pirmajam pasaules karam, kad sezonas viesu skaits grozījās ap 600. 19. gadsimtā šīs vietas slava gan bija mazinājusies uz Ķemeru sanatorijas rēķina.
Baldone tomēr cenu un publikas ziņā bija demokrātiskāka par Ķemeriem, kamdēļ īpaši uzplauka Latvijas neatkarības periodā 20. gadsimta 20.–30. gados. Baldones dziedinošais avots plūst joprojām, taču stāsts par vietu kā kūrortu aprāvās 1997. gadā, kad slēdza Baldones sanatoriju.
"Balss", 1925. gada 12. septembrī
Rīgas jūrmala. Vasarnieku aizbraukšana šogad notiek ar dažādiem starpgadījumiem, kas agrākus gadus netika novērots. Vairāki vasarnīcu nomnieki nav nomaksājuši visu īres naudu, bet vasarnīcu īpašniekiem nav nekādu garantiju, ka viņi iztrūkstošo summu kādreiz nomaksās. Tādēļ paši piedraudējuši apķīlāt nomnieku mantas, kaut gan likums to neatļauj. Vasarnīcu nomnieku grūtais stāvoklis izskaidrojams ar to, ka daudzas istabas palikušas neizīrētas, kā arī apakšīrnieki šogad bijuši "tukši" un viens otrs no viņiem nozudis, nenomaksājot visu nomu. Daži telpu nomnieki iesnieguši sūdzību par pārāk augstām īrēm, prasot piemērot īres likumu arī Jūrmalā. Pēdējās sūdzības cēluši tikai žīdi, kādēļ no vasarnīcu īpašnieku puses dzirdami izteicieni, ka turpmāk žīdus savās telpās vairs iekšā nelaidīšot. Lielus zaudējumus šogad cietuši tirgotāji sakarā ar vēso laiku un lietainām svētku dienām (piem., Jāņi). Turklāt veikaltelpu īres šogad bija augstākas nekā iepriekšējos gados. Daži tirgotāji savus uzņēmumus likvidēja jau sezonas sākumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu