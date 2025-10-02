"Nav jākaunas no savas jūtības. Iespējams, tai ir lielāka nozīme, nekā pieņemts domāt," saka dzejniece Elīna Līce.
Elīna Līce (1979) ir dzejniece, mūziķe dziesminiece, Latvijas Rakstnieku savienības biedre. Dzīvo Jūrmalā. Iznākuši divi dzejas krājumi "Tik tuvu pie...", 2008. g. (kopā ar Andu Līci) un "Redzu", 2018. g. (nominēts Dzejas dienu balvai).
Publicējusies dažādos izdevumos, tostarp "Domuzīmē", "Jaunajā Gaitā" un "Kultūrzīmēs", interneta žurnālos "punctum" un "satori". Dzeja lasāma vairākos kopkrājumos, arī prozas un dzejas kopdarbā "Dzejas detektīvi" ("Dienas Grāmata", 2024. g.).
Koncertdarbībā īpašu vietu ieņem ne tikai autormūzika, bet arī dažādu tautu etniskās noskaņas. Muzicē etnogrupā "Ogas", kas pērn par albumu "Ok, laime!" tautas /pasaules mūzikas kategorijā saņēma "Zelta mikrofonu".
Dzejas un mūzikas kompozīcijas "Māsai sievietei" autore un izpildītāja ("Latvijas Radioteātris 2021", režisors Dzintars Tilaks). Mīļākais instruments – stabule.
Īpašā vieta – Mazirbes savvaļīgais krasts.
Jūsu dzejoļi šķiet tik viegli, sensitīvi, kā smalka zīda pieskāriens. Vai tas ir saistīts ar jūsu kā sievietes būtību? Varbūt – ar dzejnieces paštēlu?
E. Līce: Dzeja jau ir par būtīgo. Par to, kā pasaule ap sevi un sevī tiek uztverta, apjēgta, pārradīta. Dzeja varbūt tiešām ir apjēgsmes māksla. Nedomāju, ka paštēlam kāda īpaša nozīme. Vismaz ne rakstot. Rakstot tiek aptaustītas līdzšinējās robežas.
Cita lieta, kad dodies publikā, satiecies ar klausītāju – bet arī tad vari izpaust vien kādu sevis daļu, teiksim, rotaļīgo, fatālo vai ļoti ievainojamo, kas varbūt beidzot drīkst brīvi manifestēties. Jo… teiksim, risinot tīri sadzīviskas lietas, kaut vai nesot iepirkumus, domā citās kategorijās – esi citādi fokusēts. Nav gan izslēgts, ka ar nesamajiem rokās sāk rosīties dzejolis. Palaikam tas varētu izskatīties drusku smieklīgi, kad, atspiedusies pret sienu, nesējiņa sāk kaut ko drudžaini skricelēt.