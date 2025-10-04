Partly cloudy 7 °C
Francis, Modra
#āķi #ēsmas

Kā pievilināt neaktīvas zivis?

Raivo Skrastiņš / Latvijas Avīze
2025. gada 04. oktobris, 00:00
2025. gada 04. oktobris, 00:00
Nebūt nevajag uz copi ņemt līdzi visu un daudz, pietiek pat ar vienu vai divām dažādām ēsmām, lai eksperimentētu un atmodinātu pasīvas zivs interesi.
Nebūt nevajag uz copi ņemt līdzi visu un daudz, pietiek pat ar vienu vai divām dažādām ēsmām, lai eksperimentētu un atmodinātu pasīvas zivs interesi.
Foto: Shutterstock

Aprīkojums ir sagatavots, makšķerēšanas vieta ir ideāli izvēlēta, atliek tikai kāds sīkums – piespiest neaktīvo zivi izrādīt interesi par barību un ēsmu, tomēr – kā to izdarīt?

 Kā pievilināt zivi izrādīt interesi par ēsmu, ja mēs esam pārliecināti, ka zivis atrodas izvēlētajā vietā, bet pilnībā atsakās no visa piedāvātā?

Katram makšķerniekam ir bijusi situācija, kad fīdera spicīte patstāvīgi saliecas un atkal ieņem miera stāvokli. Šķiet, to dara zivs, bet tai kaut kā pietrūkst pilnīgai 100% copītei. Zivs vienkārši iesūc mūsu piedāvāto ēsmu, bet tas arī viss, jau pēc maza brītiņa zivs to vienkārši izspļauj. Izvelkam ēsmu, tārpi it kā apsūkāti. Nākamais metiens, un situācija atkārtojas.

Pirmā ir doma par smaržu. Varbūt zivīm nepatīk tas, ko mēs piedāvājam. Vienkāršākais risinājums šādā situācijā ir paņemt citu smaržu un izmēģināt to.

Iespējams, ka, pamēģinot vienu, tad otru, trešo smaržu, nekas īpašs nemainās. Taču tikpat labi var gadīties, ka kāda no smaržām nostrādā un zivis sāk ķerties, lieliski – mēs pie tās apstājamies un turpinām makšķerēt.

Bet ko darīt, ja ir izmēģināti visi smaržu aerosoli, bet rezultāta nav?

Jārok dziļāk, jāķeras klāt inventāram. Nākamais, ko mēs darām šādās situācijās, ir piesiet tievāku pavadiņu.

Gadās, ka, piesienot tievāku pavadiņu, burtiski par 0,02 mm, zivis sāk pārliecinošāk ķert mūsu ēsmu. 

Nu, piemēram, ir pavadiņa, kuras diametrs ir 0,14 mm, bet zivis par ēsmu izrāda minimālu vai pat nekādu interesi, nomainām pavadiņu uz 0,12 mm, un zivis it kā kļūst aktīvākas un piesakās pārliecinošāk.

Protams, jārēķinās, ka pārāk tievas pavadiņas dēļ zivis bieži var norauties, it sevišķi lielās.

Kas jāzina par āķiem un ēsmu

Ja nomainījām aromātu, samazinājām pavadiņas diametru, bet izmaiņas minimālas, jāķeras klāt āķiem. Citiem vārdiem sakot, jāsamazina āķis. Piemēram, ja makšķerējam ar āķi nr. 10, tas jānomaina pret mazāku, sākumā mēģinām nr. 12, bet pēc tam nr. 14. Ja pat tas nepalīdz, jāņem vēl mazāks – nr. 16.

Personīgā pieredze liecina, ka pat iespaidīga izmēra brekšus ar āķi nr. 18 var noķert diezgan veiksmīgi. Piemēram, makšķerējot ar fīderi, ar plānu un garu pavadiņu un izmantojot nr. 18 āķi, uz kura uzvērts tikai viens kustīgs baltais tārpiņš, ir iznācis tikt pie 1–1,5 kg brekšu loma – zivīm šī kombinācija pat ļoti patika. Tomēr jāņem vērā – kad tārpiņš paliek nekustīgs, zivis par ēsmu vispār neizrāda nekādu interesi, it kā to ūdenskrātuvē nemaz nebūtu.

Visticamāk, ar iepriekš aprakstītajām manipulācijām pietiks, lai zivis ķertos. Bet ko darīt, ja tā nenotiek?

Tad jāsāk mainīt ēsmas, vienlaikus vērojot, kā tas ietekmē zivju aktivitāti. Dažreiz lieliski nostrādā ēsmu kombinācija, tās savstarpēji miksējot.

Šajā gadījumā mums nevajag ņemt līdzi visu un daudz, pietiek pat ar vienu vai divām dažādām ēsmām. Piemēram, ja mēs uz copi esam paņēmuši līdzi tikai baltos kāpurus… Uzliekam vienu, iemetam un vērojam zivju reakciju, ja reakcijas nav, tad uzvelkam jau divus kāpurus, atkal iemetam un arī vērojam zivju reakciju. Un tā tālāk.

Tas izklausās nedaudz jocīgi, bet zivīm ir sava matemātika. Piemēram, ir dienas, kad tās kļūst trakas, ieraugot trīs kāpurus, bet pilnībā ignorē un nepieskarsies ēsmai, ja kāpuri būs jau četri. Agrāk bija vienkārši – bija sliekas, motiļi un baltie. Tagad pat baltos kāpurus iespējams iegādāties dažādās nokrāsās un izmēros. Ja ēsma ir daudzkrāsaina (balta, sarkana, dzeltena, zaļa), tad tas lielā mērā ietekmē zivju kārdinājumu nogaršot makšķernieka piedāvājumu.

Bieži vien darbojas kāda krāsu kombinācija, turklāt noteiktā secībā. Tāpēc, ja jums ir motiļi, baltie, sliekas un mazie baltie pinki (visi šie ir dažādās krāsās), jums ir vesels lauks fantāzijai. Jūs varat vienkārši sēdēt un pusi dienas izmēģināt dažādas kombinācijas. Piemēram, viens motilītis – viens pinks; viens baltais – divi motilīši. Un tā tālāk, šī spēle ir mūžīga, vienmēr vajag eksperimentēt. Atšķirība mēdz būt milzīga. Šādā ēsmas kombinācijas izvēles veidā jūs varat padarīt pasīvu zivi pat superaktīvu.

Jāmaina makšķerēšanas vietas

Ja viss iepriekš minētais nepalīdz, ir vērts padomāt, vai tur, kur mēs vēlamies makšķerēt, vispār ir zivis. Piemēram, zivis var nebūt uz grunts, bet atrasties nedaudz augstāk – ūdens vidējos slāņos. Šādā situācijā mēs redzam copīti tikai sākotnējā brīdī, kad barotava ar ēsmu grimst uz gultni.

Vēl kāds tipisks moments, makšķerējot straumē. Barotava ar ēsmu iekrīt punktā "A", bet īsai pavadiņai ar ēsmu vajadzētu atrasties punktā "B". 

Bet, tā kā dažu centimetru attālumā no ēsmas ir neliela bedre, ēsma tiek izskalota un uzkrājas nevis punktā "B", bet gan punktā "C". Tādējādi visas zivis, kas nonāks pie iebarojamās ēsmas, barosies punktā "C". Atliek tikai pavadiņu pagarināt par 20–30 cm, un zivju interese par ēsmu atsāksies, copītes sekos cita citai. Tāpēc uzsveru – pavadiņas garums ir ļoti svarīgs.

Protams, iespējams arī pilnīgi pretējs variants: zivis cienājas ar mūsu piedāvāto barību pavisam tuvu barotavai. Šādos gadījumos pavadiņas garums obligāti jāsaīsina, šādi cenšoties zivij piebīdīt ēsmu tieši zem deguna.

Viss, kas šajā rakstā minēts, nebūt nav jādara tieši šādā secībā, bet gan kompleksi.

Metiens, bet no zivju puses nekādas intereses, viss – kaut kas jāmaina, cits metiens, atkal necope, tātad atkal kaut kas jāmaina. Un tā nepārtraukti, līdz atrodam to, kas zivij šajā vietā un šajā laikā interesē un garšo.

Un visbeidzot esam nonākuši līdz pašam svarīgākajam. Ja esat izmēģinājis visus pieminētos padomus, bet zivis joprojām neķeras, tad varat droši paņemt termosu ar tēju un vienkārši atpūsties, apbrīnot dabu. Neķeršanās iemeslu norakstot uz atmosfēras spiedienu vai magnētiskajām vētrām…

Raksts tapis sadarbībā ar Zivju fondu
Foto: Lielais Loms

 

