Jaunajos daudzdzīvokļu namos pēdējos gados gāzes pieslēgums vairs nav aktuāls – cilvēki labprātāk izmanto mūsdienīgās indukcijas plītis, kas ir gan ērtākas un energoefektīvākas, gan arī nekaitē veselībai. Tomēr citāda aina ir ar vecajiem sērijveida daudzdzīvokļu namiem, kur nereti trūkst atbilstošas infrastruktūras, lai elektrības tīklam pieslēgtu indukcijas pavardu.
Uz jumta saules paneļi, katrā dzīvoklī individuāla ventilācijas sistēma ar rekuperācijas funkciju, teritorijā ap namu ierīkotas ievalkas lietus ūdens savākšanai – tā ir daļa no risinājumiem, kas raksturo vienu no zaļākajām jaunuzceltajām Rīgas daudzdzīvokļu mājām – īres namu Krasta kvartālā. "Tas jau kļuvis par mūsu standartu," teic dzīvojamo namu attīstītāja – SIA "Bonava Latvija" – valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš. Ja runājam par gāzes pieslēgumu, jaunajos projektos tas zaudējis aktualitāti – galvaspilsētas teritorijā ēkas pamatā tiek pieslēgtas centralizētās apkures sistēmai un virtuvē tiek izmantota elektriskā indukcijas plīts. Jaunuzceltajos namos, kur centralizētā apkures sistēma nav pieejama, gāze vēl tiek izmantota apkurei, tomēr arī šādā gadījumā ēdiena gatavošanai parasti paredzēta elektrība.
Rīgas pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijas statistika par izskatītajiem pamatkurināmā veida pieteikumiem rāda, ka jaunajos objektos ievērojami pieaudzis bezemisiju siltuma avotu skaits, pārsvarā uz dabasgāzes rēķina. Vēl 2014. gadā ar gāzi bija saistīti 67% no pieteikumiem, bet 2024. gadā šis īpatsvars sarucis uz pusi līdz 33%. Vienlaikus desmit gados siltumsūkņu un elektrisko sildītāju daļa augusi no 8% līdz 52%. Šajā statistikā ietverti gadījumi, kad objekti netiek pieslēgti centralizētās siltumapgādes tīklam, kas ir standarta risinājums jaunajiem daudzdzīvokļu namiem galvaspilsētā, tomēr šie dati uzrāda nozīmīgu gāzes popularitātes sarukumu. Vienlaikus dati par uzstādītājām pamatapkures jaudām liecina, ka pēc 2023. gada krituma izvēle par labu gāzei pērn Rīgā atkal nedaudz pakāpusies.
Jaunie nami arvien zaļāki
"Faktiski jau projektēšanas gaitā tiek izvērtēts, vai nams vispār spēj būt ilgtspējīgs. Turklāt svarīgi arī nodrošināt ilgtspējīgu mājokli par pieejamu cenu, meklējot kompromisus projektēšanas un būvniecības laikā," iepazīstinot ar ilgtspējīgo īres namu Krasta kvartālā, stāsta "Bonava Latvija" vadošais inženieris Krišs Maļinovskis.
Uz deviņstāvu nama (ar 96 divu un trīs istabu dzīvokļiem) izvietotais 11 kW jaudas saules parks gadā saražo aptuveni 11 000 kWh elektroenerģijas. "Saules enerģiju nama iemītnieki redz savos rēķinos," par taustāmo ieguvumu stāsta Maļinovskis. Vasaras mēnešos tie ir pāris ietaupītu eiro uz katru dzīvokli.
"Šāda jaudas stacija saulainā vasaras dienā, kad cilvēku nav mājās, faktiski pilnībā nodrošina visas mājas pašpatēriņu,"
skaidro inženieris. "Mērķis ir saražot tik daudz enerģijas, lai segtu koplietošanas vajadzības – teritorijas apgaismojumu, liftu, ventilācijas un citu sistēmu darbību. Tā kā ir uzlabots normatīvais regulējums, tagad apsveram iespēju paplašināt šā nama saules parku."
Nokāpjot no ēkas jumta, iegriežamies arī kādā no šobrīd neizīrētā, bet labiekārtotā un mēbelētā dzīvoklī. Tur Maļinovskis galveno uzmanību pievērš ventilācijas sistēmai, kas ir autonoma katram miteklim, turklāt ar rekuperāciju. "Krasta kvartāls izceļas arī ar ilgtspēju attiecībā uz apkārtējo teritoriju un lietus ūdens apsaimniekošanu. Šis ir viens no pirmajiem projektiem galvaspilsētā, kur lietus ūdens tiek savākts un uzkrāts virszemē īpaši izveidotās ievalkās, kur tas lēni iztvaiko vai iesūcas augsnē. Tādā veidā netiek noslogota Rīgas lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma," atzīmē Maļinovskis.
Ilgtspējīgi risinājumi un komforta līmenis jaunuzceltajos daudzdzīvokļu namos kontrastē ar dzīves apstākļiem vecajās sērijveida apbūves ēkās, kādās pagaidām mitinās lielākā daļa rīdzinieku.