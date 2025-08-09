1903. gada vasaras sākumā uz “Kārļiem” Emīls Dārziņš atbrauca kopā ar mājas saimnieces Mades Rozītes radinieci no Vecpiebalgas – Mariju Deideri, matemātikas skolotāju Voldemāra Maldoņa ģimnāzijā Rīgā. Toreiz “Kārļos” Dārziņu neviens nepazina, Marija teica, ka viņas draugs ir klavierskolotājs, mācījies Pēterburgā konservatorijā, bet studijas trūkuma dēļ nav pabeidzis.

Latviešu mūzikas klasiķa Emīla Dārziņa 150 gadu jubileju atzīmēsim šogad, 3. novembrī, bet jubilejas koncerti un pasākumi jau no gada sākuma notiek visā Latvijā. Komponistam veltīts koncerts 28. jūnijā notika Ogresgalā, un tas nav nejauši. Komponists tagadējā Ogresgalā ir pavadījis īsu, bet ļoti piesātinātu laiku. 1903. gada vasara, pavadīta kopā ar nākamo dzīvesbiedri Mariju Deideri, Dārziņam bija radoša pacēluma un mīlestības caurstrāvota. 

Kopš 2005. gada pie Ogresgala tautas nama tiek rīkotas Dārziņa mūzikas dienas, kas pulcē daudzus Latvijā zināmus mūziķus un korus. 

