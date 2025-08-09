Līdz 6. septembrim ikgadējā starptautiskā konkursa "Grata Balva 2025" izstāde "Zelta laikmets" apskatāma galerijā "MuseumLV". Šogad konkursa koncepcija piedāvā diskusiju ar mērķi noskaidrot Latvijas mākslinieku vēstījumus, refleksijas, vīzijas un kritiku par tēmu – zelta laikmets. Iepriekšējo gadu tēmas bija veltītas mistērijai un rituālajai mākslai, artefaktiem, iluzorajai realitātei un piektajai civilizācijai.
Izstādes idejas autors un kurators ir Latvijas Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātņu katedras vadītājs, profesors Deniss Hanovs: "Eiropas kultūrā zelta laikmets ir viens no noturīgākajiem mitoloģijas, literatūras, politisko sižetu un cilvēces biogrāfijas posmiem. Vēstures gaitā sabiedrības nereti bija neapmierinātas ar tagadni, baidījās no tās un nespēja tikt galā ar notikumu, krīžu un katastrofu plūsmu. Tādēļ nolēma aizbēgt no tagadnes, izdomājot zelta laikmetu, kas kaut kad it kā bija noticis vai tikai vēl top, vai varbūt atgriezīsies. Arī mūsu laikmets šodien ir piepildīts ar dabas katastrofām, daudzslāņu sociālām krīzēm, identitāšu sadursmēm, kariem – tas viss veido sociālo, politisko un kultūru spriedzi, masveida nedrošību un ilgstošu nogurumu, tāpēc izstāde piedāvā patverties "zelta laikmeta" ēnā…"
Vai zelta laikmets varētu sākties jau rīt?
Deniss Hanovs, pamatojot izstādes tēmas izvēli, saka: "Tieši Trampa apsolījums par Amerikas zelta laikmetu bija viens no impulsiem, kas rosināja pievērsties zelta laikmeta atspoguļojumam mūsdienu mākslā. Otrs izstādes impulss bija mana aizraušanās ar antīko literatūru un mans lekciju kurss akadēmijā par antīko kultūrtelpu, kur Ovidija un Vergilija tekstos zelta laikmets ir ierakstīts un apdzejots ar cerības un iespējamības dvesmu. Izstādes nosaukums "Zelta laikmets" burtiski nozibsnīja manās domās brīdī, kad Rīgā stāvēju Brīvības un Ģertrūdes ielas krustojumā. Simboliski. Uzreiz zvanīju galerijas "MuseumLV" vadītājai Jūlijai Eresko un vaicāju, vai izstāde "Zelta laikmets" būtu aktuāla?"
Divu mēnešu laikā darbus iesniedza 76 mākslinieki, atsaucoties gan uz utopiskiem sapņiem, gan personiskiem pārdzīvojumiem un pārdomām par pagātni, tagadni un nākotni vēsturiskā un kultūras kontekstā. Ekspozīcijā apskatāmi vairāk nekā 100 darbi, kas liecina par mūsdienu mākslinieku zelta laikmeta tēmas atšķirīgajām interpretācijām.
"Pēc darbu iesniegšanas izstādes izvietojuma struktūra kļuva skaidra pāris minūšu laikā, un ekspozīcija tapa dažās dienās. Darbi it kā sāka sarunāties paši ar sevi un viegli salikās galerijas telpās, cits citu gan papildinot, gan konfrontējot," stāsta Deniss Hanovs, kurš kopā ar Jūliju Eresko ir arī "Zelta laikmeta" scenogrāfijas autori.
Zelts mākslas darbos ir klātesošs
Zelts kā materiāls un krāsa sniedz konkrētus vēstījumus un radošas interpretācijas. Ekspozīcija ir skaista. Katra telpa ienes atšķirīgu saturu, sadalot šo plašo tēmu vairākos etapos, noskaņās un vēstījumos. Izstādē nav paviršu darbu. Zelts mākslas darbos iemirdzas lielos laukumos, būtiskās detaļās, ar savu izteiksmīgo krāsu veidojot formas, stāstus, emocijas un impulsus daiļajam, bagātajam, labajam, pārtikušajam un dažkārt pat bezrūpīgajam. Ekspozīcijā izceļas abstrakcijas, kas mākslas darbā ieliktajām idejām paver plašu lidojumu.
Izstādes titulglezna no sērijas "Vai tu mani redzi?" provocē sabiedrību akceptēt un saprast atšķirīgo un netradicionālo mūsu sabiedrībā. Tā paver durvis cilvēka brīvībai – būt tam, kas tu esi.
Pārliecinošie antīkās literatūras, filozofijas un mākslas vēstures motīvi mijas ar šodienas zelta miglas appūstajiem notikumiem, zem kuriem reizēm ir paslēpusies arī nelaime un posts.