Valdība vakar skatīja Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību un sūdzību izskatīšanu. 

Ministrijas ieskatā – precīzāka veselības stāvokļa uzrādīšana izsniegtajās darbnespējas lapās uzlabos darbnespējas lapu uzraudzību. Tā pirmdien preses konferencē sacīja Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Agnese Vaļuliene. Konkrētais priekšlikums saistīts ar Ministru kabineta doto uzdevumu izpētīt, kas būtu uzlabojams darbnespējas lapu uzraudzībā un kontroles mehānismā.

Iepriekš gan uzņēmēji, gan nesen Augstākā tiesa paudusi bažas par to, ka darbnespējas lapas dažkārt tiek izsniegtas nepamatoti un lietotas negodprātīgi. Rosināta diskusija par to, kā šo praksi izskaust. Taču Veselības ministrija uzsver, ka pašlaik rosinātās izmaiņas vērstas uz to, lai gūtu priekšstatu par izplatītākajām slimībām, jo nepamatoti izsniegtu slimības lapu esot maz – 2024. gadā anulētas un par nepamatotām atzītas 30 darbnespējas lapas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē