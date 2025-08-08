Kā mednieki sadraudzējās ar Minhauzenu

Ar ovācijām un uzvarētāju gavilēm noslēdzies 25. mednieku festivāls "Minhauzens", kas no 1. līdz 2. augustam norisinājās Višķos, kopā pulcējot 56 komandas no visiem Latvijas novadiem.
Minhauzens – tas nav tikai leģendārais stāstnieks vai medību fantāziju simbols. Mednieku vidē Latvijā Minhauzens nozīmē pavisam ko citu – tā ir tradīcija, notikums, kurā reizi gadā satiekas mednieki no visas Latvijas.
Šis festivāls notiek pirmās augusta nedēļas nogalē, katru gadu citā Latvijas vietā. Tajā vienmēr ir klātesošs sacensību gars un svētku sajūta. Mednieku komandas sacenšas dažādās ar medībām un sadzīvi saistītās disciplīnās, dalās pieredzē, apmeklē seminārus un demonstrējumus, apgūst jaunas prasmes un, protams, izbauda kopābūšanu.
Minhauzens nav tikai sacensības – tā ir platforma mednieku kopienas saliedēšanai, zināšanu apmaiņai un labi pavadīts laiks ar domubiedriem. Tas ir vienīgais šāda mēroga mednieku festivāls Latvijā, kas notiek jau 25 gadus un kam ir sava īpaša nozīme medību kultūrā. To rīko Latvijas Mednieku asociācija, un šis ir ļoti gaidīts pasākums – gan mīlēts, gan arī reizēm pelts.
Mērošanās spēkiem un zināšanas
Šogad Minhauzena festivālā paralēli tradicionālajām norisēm notika sacensības 13 dažādās disciplīnās. Četras no tām bija šaušanas disciplīnas. Liela uzmanība tika pievērsta arī medību zinību uzdevumiem, kam komandas gatavojās īpaši rūpīgi – ar testiem, ar praktiskiem piemēriem un jautājumiem, kas pārbauda mednieka zināšanu līmeni.
Norisinājās arī sporta spēles un makšķerēšanas sacensības. Šogad pirmo reizi tika uzsvērts, ka makšķerēšana jāveic atbilstoši mūsdienu prasībām – pēc "ķer un atlaid" principa. Tā bija ne tikai organizatoru prasība, bet arī piemērs, kā var uzturēt sacensību garu vienlaikus ar cieņu pret dabu.
Festivāla programmā bija arī vairāki semināri. Tēmas – aktuālas un labi apmeklētas. Par medību suņiem, par šaušanas ētiku, kā arī par medību uzraudzību un likumu piemērošanu praksē. Īpaši liela interese bija par Valsts meža dienesta Medību daļas vadītāja vietnieka Jāņa Mikijanska lekciju. Tās laikā cilvēki īpaši aktīvi uzdeva jautājumus un diskutēja. Viena no populārākajām pasākuma norisēm bija medību suņu paraugdemonstrējumi. Te varēja vērot darbībā dažādas šķirnes. Prasmes rādīja Norvēģijas aļņusuns, Bavārijas asinspēdu suns, vācu asspalvainais un īsspalvainais putnusuns, labradors un gludspalvainais retrīvers. Varēja uzskatāmi novērtēt, kādas ir šo suņu prasmes, ko katram iespējams iemācīt un kāda ir to nozīme medībās. Skatītājiem bija daudz jautājumu, raisījās daudz diskusiju. Varēja secināt, ka tēma ir aktuāla un svarīga ne tikai profesionāļiem, bet arī tiem, kas tikai sāk interesēties par medībām.
Ilgi kaldināta uzvara
Apbalvošanas ceremonija bija ne vien svinīga, bet arī aizkustinoša: pēc gadiem ilgas piedalīšanās festivālā beidzot uzvaras laurus plūca mednieku klubs "Salnava". Komanda, kas piedalās kopš otrā Minhauzena festivāla un bijusi uz pjedestāla jau 15 reizes, beidzot izcīnīja ilgi gaidīto pirmo vietu. "Kāpēc piedalāmies? Tā kā festivāls katru gadu notiek citā vietā, neviens no tiem nelīdzinās iepriekšējam. Tā ir arī kopābūšana – ar sievām, bērniem, draugiem," stāsta komandas vadītājs Andris Čoičs.
Šī uzvara Minhauzena festivālā Salnavas mednieku klubam bija īpašs sasniegums. Klubs festivālā piedalījies jau teju 20 reizes un vismaz 15 reizes ir ieguvis godalgotas vietas, tomēr šī bija pirmā reize, kad "Salnava" izcīnīja uzvaru kopvērtējumā. To, cik šis brīdis svarīgs, varēja redzēt komandas dalībnieku sejās – emocijas, prieks, lepnums. Beidzot pēc tik daudziem gadiem neatlaidīgas dalības un regulāras cīņas par godalgām viņi ir pirmie!
Ar dievietes labvēlību
Višķos festivāls tika organizēts vērienīgi, neraugoties uz dažādiem izaicinājumiem. Organizatori gan atzina, ka bija nobažījušies par lietainajiem laikapstākļiem, taču medību dieviete Diāna bija medniekiem labvēlīga, un dubļi tika uztverti kā jautrs piedzīvojums.
Trīspadsmit sacensību disciplīnas sagādāja prieku un ļāva izbaudīt azartu gan jauniem, gan pieredzējušiem dalībniekiem. "Višķu acīgais", "Miegainais sivēns", "Metenis Latgalē", "Zolīte", "Minhauzena lode", "Zūsu uzļidūjums", "Purva bridējs", "Pēdu dzinēji uz ūdens" – jau disciplīnu nosaukumi vien ir intriģējoši: katrs ar savu stāstu.
Par "Lielo zivi" atzīta 72 cm gara līdaka, ko noķēra mednieku klubs "Gaujmala", savukārt "Višķu gudriniekā" labākais bija MK "Salnava". Arī mazie mednieki nepalika bez uzmanības: "Mini Minhauzena" sacensībās tika cildināti labākie 5–8 gadu un 9–12 gadu vecuma grupās.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm norisinājās Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kur starptautiskā konkurencē uzvarēja igaunis Innars Ūss. Labākie no Latvijas – Andis Skudrovs, Valērijs Kurčanovs un Kaspars Dukaļskis – 2026. gadā pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā.
Festivāls "Minhauzens" vieno, iedvesmo un atgādina, ka mednieki ir ne tikai prasmīgi dabas pazinēji un šāvēji, bet arī dzīvessvētku meistari. Ar humoru, cieņu un aizrautību.
Kopvērtējuma rezultāti
1. vieta – mednieku klubs "Salnava"
2. vieta – mednieku sporta klubs "Vaiņode"
3. vieta – mednieku klubs "Skrīveri"
4. vieta – SIA "Švēriņi"
5. vieta – mednieku klubs "Mētrienas mednieki"
6. vieta – mednieku biedrība "Jaktskalniņš"
