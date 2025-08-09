bumbvedējs “B-29 Enola Gay” pārlidoja pāri Japānas pilsētas Hirosimas centram apmēram deviņu kilometru augstumā. Lidmašīnas bumbu nodalījumā atradās tikai viena lieta: četras tonnas smagā urāna aviācijas bumba, kurai tās radītāji bija devuši nosaukumu “Mazulītis” (“Little Boy”). Pēc bumbas izmešanas lidmašīna veica strauju 155 grādu pagriezienu pa labi un samazināja augstumu par 518 metriem. Bumba eksplodēja 8.15 apmēram 576 metru augstumā virs pilsētas, sprādziena jauda bija 13 kilotonnas. Minūti vēlāk lidmašīnu sasniedza eksplozijas radītais pirmais triecienvilnis, kas izplatījās ar ātrumu 335 metri sekundē.

Bumbas eksplozija bija apžilbinošs uzliesmojums debesīs, apdullinoša sprādziena troksnis bija dzirdams daudzu jūdžu attālumā no pilsētas. Bruka ēkas, pilsēta pārvērtās par vienu vienīgu ugunsgrēku, milzīgu dūmu un putekļu mākoni.

SV prezidenta Harija Trumena oficiālajā paziņojumā bija teikts:

“Pirms sešpadsmit stundām amerikāņu lidmašīna nometa aviācijas bumbu uz Hirosimu, svarīgu Japānas armijas bāzi. Šai bumbai jauda bija lielāka nekā 20 000 tonnu trotila. Tās enerģija vairāk nekā divtūkstoškārt pārsniedza britu “Grand Slam” bumbas spēku – lielākās aviācijas bumbas, kas jebkad līdz tam bija izmantota kara vēsturē.” 

