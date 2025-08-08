Teikas rajonā Rīgā pie kāda liela daudzdzīvokļu nama vakaros ap deviņiem vairāki kaķi gaida vakariņas, katram no viņiem ir savs smeldzīgs dzīvesstāsts. Arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš iesaistās kaķu aprūpē.

"Ar nebeidzamu empātiju pret kaķiem ir apveltīta mana kundze Ingrīda, es viņai tikai palīdzu. Vakaros, īpaši ziemā, nav labi sievietei iet ārā vienai," nosaka Ivars Kalviņš, pie vienas kāpņu telpas kārtodams bļodas ar ēdamo. Viņš pasauc biklu kaķenīti, kas te jau kādu laiku pacietīgi sēdējusi, un apvaicājas, kur tad viņas draudzene. No desmit junkuriem, kas te dzīvojuši, palikušas divas kaķenes. "Piecus nokoda suņi, trīs noindēja "labi" cilvēki," skumīgi nosaka Ivars Kalviņš un dodas patrepē nolikt trauciņu ar sauso barību – tas ežu ģimenēm, kuras te esot pavisam trīs. Pateicoties ežiem, tuvākajā apkārtnē neredzot gliemežus. Eži esot ļoti ēdelīgi – tiem vajag 200–300 gramus barības dienā, labprāt uzcienājoties ar kādu gaļīgu barības objektu: tā var būt slieka, žurka, kāda pelīte, gliemeži.

"Pirms mums ielas kaķus te baroja divas vecākas sievietes, taču netika domāts par attārpošanu, sterilizāciju, tāpēc kaķi vairojās. Kad pirms 15 gadiem atnācām šeit dzīvot, bija daudz kaķeņu un dažāda lieluma kaķēnu, gan ar izpuvušām acīm, akli, gan citām kaitēm. Ko varēja, tos atveseļojām, bezcerīgi slimos nācās iemidzināt. Kaķēniem atradām mājas, bet palika pieaugušās kaķenes, tās sterilizējām par savu naudu, visus turpinām reizi mēnesī attārpot un atblusot," stāsta Ivars Kalviņš. "Barojam ar kvalitatīvu svaigu gaļu, zivīm un sauso barību. Ziemā dodam ēst divreiz dienā, jo barība sasalst un kaķi nepaspēj saēsties. Problēma tagad ir nopirkt normālu pārtiku, jo vista ir ar konservantiem, liellopu gaļa parasti apstrādāta ar nātrija nitrītu, kas kaķiem ir ļoti kaitīga, pat cūkgaļai to bieži liek klāt. Sanāk, ka katrs otrais pirkums ir neveiksmīgs – par to priecājas vienīgi kaijas. Es domāju: ja pat kaķis neēd, vai man tas būtu labs? Ar suni nevar testēt, cik laba ir gaļa, jo viņš ēdīs arī bojātu – savvaļā pieradis, ka jāapēd tas, kas palicis pāri vilkam, bet kaķis saodīs, ja produkts ir kaut drusku iebojāts. Gaļa jāpērk vismaz piecas dienas pirms derīguma termiņa beigām, ko reti var atrast."

