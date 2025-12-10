Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Latvijas džeza zvaigznes – festivālā "Eiropas Ziemassvētki"
Rīt, 11. decembrī, Spīķeru koncertzālē festivālu "Eiropas Ziemassvētki" atklās Latvijas džeza zvaigznes – Matīss Čudars, Jānis Rubiks, Toms Rudzinskis, Jānis Jaunalksnis. Koncertā skanēs gan siltas un izsmalcinātas oriģinālkompozīcijas, gan īpaši svētkiem radītas aranžijas, kurās ieskanēsies labi zināmas Ziemassvētku melodijas.
Toms Rudzinskis ir viens no spilgtākajiem Latvijas džeza saksofonistiem un komponistiem, kura mūzika spēj apvienot tradicionālo džezu ar intelektuālu improvizāciju. Viņš ir arī ļoti aktīvs pedagogs – pasniedzējs Latvijas Mūzikas akadēmijā un Ventspils mūzikas vidusskolā. Matīss Čudars – daudzpusīgs un aktīvi koncertējošs ģitārists, kura muzikālo pasauli veido džeza, laikmetīgās, akadēmiskās, psihodēliskās un pat metālmūzikas estētiku sakausējums. Studējis Rīgas Doma kora skolā un Amsterdamas Konservatorijā, kur vēlāk īsu laiku arī bijis pasniedzējs, Matīss Čudars guvis plašu starptautisku atzinību. Raksta mūziku Latvijas Radio korim, "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio bigbendam, grupai "Spāre" un džeza trio "Auziņš–Čudars–Arutyunyan". Jānis Rubiks – kontrabasists, basģitārists, komponists un aranžētājs, kurš darbojas plašā žanru spektrā un pēdējos gados kļuvis par vienu no visvairāk pieprasītajiem Baltijas mūziķiem. Jānis Jaunalksnis – daudzpusīgs latviešu bundzinieks, perkusiju mākslinieks un komponists, kura muzikālo rokrakstu veido džeza brīvība, akadēmisko perkusiju precizitāte un niansēta ritma izjūta.
Bet svētdien, 14. decembrī, Spīķeru koncertzālē skanēs koncertprogramma "Guna Zariņa. "Dzeltenais Trotuārs"", kurā uz vienas skatuves satiksies aktrise Guna Zariņa, flautiste Maija Zandberga, fagotists Jānis Semjonovs un pianists Rihards Plešanovs. Programmā – latviešu komponistes Annas Veismanes oriģinālmūzika un novatoriskās latviešu modernisma pārstāves, dzejnieces Montas Kromas dzejas darbi.
Dzintras Vilks gadalaiku izjūta
Ko tu jūti sniegotā ziemā, īsā vasaras naktī vai čaukstošā rudenī? Kā par to pastāstīt un kā to parādīt? Dzintras Vilks darbos tas ir izteikts – vilnā, linā, sizalā, kokvilnā un zīdā; gobelēnā, sumakā, persietī, vienkārtnī, trinītī un izšuvumā. Jau kopš daiļrades pirmsākumiem daba ir bijusi svarīgākā tēma viņas mākslā. Iedvesmojoties no meža, pļavas, vēja, kukaiņiem, putniem, gadalaikiem, zāles stiebriem, viņa rada gobelēnus un telpiskus darbus, par pamatu ņemot kādu motīvu vai formu un izstāstot to tekstilmākslas valodā. Mākslinieces Dzintras Vilks izstāde "Pat ja tumsa, pat ja sals…" līdz 24. janvārim apskatāma galerijā "Daugava".
Valmieras "Kurtuvē" – Suhanova "Mēdeja"
Piektdien, 12. decembrī, Valmierā laikmetīgajā mākslas telpā "Kurtuve" pirmizrādi piedzīvos režisora Reiņa Suhanova izrāde "Mēdeja". Vairāk nekā 2000 gadu seno mītu par sievieti, kura atstājusi visu – dzimteni un mājas –, lai kopā ar vīru būvētu viņu kopdzīves templi, risinās, uzdodot smagus un eksistenciālas dabas jautājumus: ko darīt ar aizdegušos, nekontrolētu kaislību, kas parauj līdzi ģimenes templi? Vai liesmu turēt ciet, ja tu dedz? Vai nodotajai Mēdejai aizvainojumā ir tiesības uzcelto visšaušalīgākajā veidā noārdīt līdz pamatiem? "Laiks ir tik nežēlīgs, tāpēc es neredzu pretrunu par nežēlīgo runāt arī teātrī," uzskata Reinis Suhanovs. Teātris pieteikumā uzsver arī, ka izrāde ir īpaša arī kā scenogrāfijas meistara, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Andra Freiberga (1938–2022) audzēkņu Reiņa Suhanova un Monikas Korpas radošais dialogs. Monika Korpa ir viena no vadošajām Latvijas māksliniecēm ar nozīmīgu pieredzi ārzemju teātros un opernamos.
Lomās: Māra Mennika, Anna Nele Āboliņa, Kārlis Freimanis, Rihards Jakovels, Artis Jančevskis, Mārtiņš Liepa, Elizabete Milta u. c.
Mārtiņa Kalitas "Ceļojums pusnaktī"
Piektdien, 12. decembrī, Mihaila Čehova Rīgas krievu teātrī debitēs režisors Mārtiņš Kalita ar pirmizrādi "Ceļojums pusnaktī", kas būs muzikāls piedzīvojums ar laikā ceļošanas elementiem. Koncertā skanēs zināmas dziesmas un pasaules hiti latviešu, krievu, angļu, ukraiņu, franču un itāļu valodā. Un tā jau ir, kā raksta teātris, – reizēm mums liekas, ka visas labās kārtis iedalītas kādam citam, ka loterijās laimē tikai kaimiņi, ka pīrādziņi citiem sanāk zeltaināki. Šā koncerta stāsts ir tieši par tādu puisi, kurš izlēmis, ka ir neglābjami nelaimīgs un ir gatavs to pierādīt pat kādai visā Visumā ļoti ietekmīgai būtnei. Čehova teātra vadītāja Dana Bjorka uzrunājusi Rīgas Doma kora skolu, un pirmizrādē piedalīsies četri talantīgi un vokāli spēcīgi RDKS audzēkņi un absolventi.
Vestards Šimkus – Dzintaros
Sestdien, 13. decembrī, Dzintaru koncertzāles Ziemassvētku festivālā uzstāsies pianists Vestards Šimkus, kurš tam sagatavojis jaunu programmu gadumijas laikam piemērotās svētku noskaņās, piedāvājot klausītājiem izbaudīt romantisma laikmetā tik populāro skaņumākslas žanru – transkripcijas klavierēm. Vestards Šimkus ir vairāku starptautisku konkursu laureāts. Klausītāju un kritiķu atzinību nesusi viņa sadarbība ar diriģentiem Andri Nelsonu, Vasiliju Sinaiski, Karelu Marku Šišonu, kā arī solokoncerti un piedalīšanās kamermūzikas atskaņojumos Eiropā, ASV, Vidējos Austrumos, Ķīnā un Japānā.
Stikla māksla galerijā "Bazar’t"
Tur līdz 2. janvārim apskatāma stikla mākslas izstāde "Brīnumu gaidot", kas palīdz iekļauties cerību un gaidīšanas laikā. Izstādītie stikla mākslas darbi rosina domāt par trauslo un gaišo, apzināti radot telpas poētismu, kas, pateicoties gaismas noskaņām, maina tās uztveri un aicina izjust Ziemassvētku klātbūtni. Izstādē piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas stikla apakšnozares mākslinieki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu