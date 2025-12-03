Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Juris Podnieks. Godinot un atceroties
Vēl līdz sestdienai, 6. decembrim, LKA Latvijas Kino muzejā apskatāma kuratoru Annas Vidulejas un Kristapa Epnera veidotā bagātīgā izstāde "Podnieka laiktelpa", portālā "filmas.lv" pastāvīgi pieejama Jura Podnieka filmu kolekcija, bet rīt, 4. decembrī, plkst. 17 Latvijas Kino muzejā atvērs Jura Podnieka dienasgrāmatu sējumu (izdevniecība "Latvijas Mediji", sastādītājs un redaktors – kinopētnieks Agris Redovičs) un LKA Mazajā zālē notiks Latvijas Radio kora un horeogrāfes Lilijas Liporas koncerts "Sarunas bez vārdiem".
Karaliskais baroks "Mystero" teātrī
Piektdien, 5. decembrī, "Mystero" teātrī (Vienības gatvē 30) sveču gaismā skanēs autentisks baroka mūzikas koncerts "Karaliskais baroks". Programmā – izcilo baroka laikmeta komponistu Vivaldi, Pergolēzi, Hendeļa un arī 18. gadsimta visslavenākā mistiķa un pareģa, nemirstīgā grāfa Senžermēna mūzikas visskaistākās lappuses, kuras savulaik priecēja klausītājus Venēcijā, Romā, Versaļā, Neapolē, Londonā, Berlīnē un arī Rīgā. Koncertā piedalīsies solisti Monta Martinsone (soprāns), Artis Muižnieks (baritons) un baroka ansamblis "Collegium Musicum Riga". "Meklējot jaunu koncertu vietu, esmu priecīga par iespēju sadarboties ar "Mystero" teātri, jo tieši šeit var radīt unikālu gaisotni gan uz skatuves, gan telpā kopā ar LED gaismu projekcijām un digitālo vizualizāciju. Grūtākais ir ierādīt ceļu uz fantastisku teātri, taču ticiet man – tas būs vienreizēji. Viens vakars kā Vīnē, Londonā vai Parīzē!" teic koncerta idejas autore Ingrīda Bondare.
Prozas lasījumu turpinājums
Šodien, 3. decembrī, notiks simboliska atgriešanās festivāla dzimšanas vietā – Andreja Upīša memoriālajā muzejā, kur notiks TEKSTūra lasījumi "Radošuma anatomija" ar Māra Bērziņa, Rolandas Bulas, Ilzes Graudiņas, Kristīnes Ilziņas, Arno Jundzes, Sandras Ratnieces un Egīla Ventera dalību.
Rītdienas, 4. decembra, vakarā Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas iela 30) notiks Latvijas PEN lasījumi "Aizliektās balsis", kuru fokusā šogad ir nespējas jautājums. Piedalīsies Anna Bindere, Konstance Dimzāne, Rūta Mežavilka, Katrīna Rudzīte un Anna Žabicka.
Piektdien, 5. decembrī, alus darītavā un kultūrbārā "Labietis" brīvdienu noskaņu varēs baudīt kopā ar prozaiķiem Vili Kasimu, Elīnu Kokareviču, Agnesi Rutkēviču, Madaru Rutkēviču, Rvīnu Vardi un Kristīni Želvi.
Sestdien, 6. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – lasījumi bērniem "Tādēļ jau katram deguns savs, tik ies, kur deguns rāda!" ar Ērikas Bērziņas, Laura Gundara, Signes Viškas un Osvalda Zebra dalību.
Sestdien, 6. decembrī, vakarā – Kaņepes kultūras centrā (Skolas iela 15) – tradicionālie jauno rakstnieku lasījumi: plkst. 16 – literārā semināra "Aicinājums" dalībnieku lasījumi (vadītāja Sandra Ratniece): Roberta Šarlote Andersone, Nikola Apšvalka, Līva Auziņa, Ilze Jaunzeme, Anete Pulkstene, Anna Estere Rubule un Reinis Zvirgzdiņš; plkst. 18 – Literārās akadēmijas autoru priekšlasījumi: Anna Kalna, Liene Millere, Inga Raipala, Renāte Saulīte, Evita Šteinharde un Linda Tīmane (pasniedzējas – Ieva Melgalve un Jana Egle). Šīs pašas dienas vakarā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā – "Rakstivāla" lasījumi "Dzīvie eksponāti".
Svētdien, 7. decembrī – rīta pusē restorānā "Andalūzijas suns" (Elizabetes iela 83) notiks tradicionālie prozas brokastu lasījumi, kuros stāstus prezentēs Andris Akmentiņš, Inga Gaile, Arvis Viguls, Dace Vīgante un Inga Žolude; par mūziku rūpēsies Alise Joste. Vakarā teātrī "Hamlets" norisināsies festivāla noslēguma pasākums, kurā lasīs Jana Egle, Aivars Eipurs, Gundega Repše, Andris Zeibots, Vidzemes prozas lasījumu laureāte Renāte Mālmane, Kurzemes prozas lasījumu laureāts, Latgales prozas lasījumu laureāts un Tukuma prozas fermentācijas laureāts. Muzikālo atmosfēru radīs Reinis Jaunais. Tiks noskaidrota arī stāstu konkursa uzvarētāja un izlozēta festivāla galvenā balva. Visi pasākumi – bez maksas.
Amerikāņu džezs Dzintaros
Piektdien, 5. decembrī, Dzintaru koncertzālē "Jūrmala Jazz" ciklā skanēs Ņujorkas džeza vakars, kurā ar savu trio uzstāsies Sachal Vasandani, viens no savas paaudzes izcilākajiem džeza vokālistiem. Sachal Vasandani trio sastāvā muzicē saksofonists Džons Eliss un ģitārists Femi Tomovo. Sachal Vasandani ir pazīstams ar savu neatkārtojamo balsi – tembru un īpašo frāzējumu, kas viņu padara par vienu no spilgtākajiem mūsdienu džeza māksliniekiem.
Vācu kamermūziķi un Šūberts
Rīt, 4. decembrī, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un piektdien, 5. decembrī, Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notiks koncerti "Saruna ar Šūbertu", kuros piedalīsies izcilā vācu kamerorķestra "Les Essences" mūziķi. Atskaņojuma vadītājs un solists būs vijolnieks Onders Baloglu (attēlā) un instrumentu buķeti kuplinās Bjanka Adameka (vijole), Marčello Enna (alts), Djego Ernandess (čells) un Denizs Jurdakuls (kontrabass).
