Pērn Latvijas jaunuzņēmumu nomaksāto nodokļu apjoms ir pieaudzis par 22%, pārsniedzot 86 milj. eiro, tādējādi apliecinot šīs nozares arvien pieaugošo nozīmi valsts ekonomikā. 

Desmit lielākie nodokļu maksātāji jaunuzņēmumu nozarē pērn nodokļos nomaksājuši 48,2 milj. eiro, kas ir vairāk nekā puse no visas nozares nomaksātajiem nodokļiem. Pārliecinošs līderis ar vairāk nekā 12 milj. eiro ir "Printful" – Latvijas vienīgais "vienradzis" (uzņēmums, kura vērtība investīciju piesaistes rezultātā ir pārsniegusi vienu miljardu ASV dolāru). Otrajā vietā ar astoņu miljonu eiro nodokļu iemaksām ir "Printify", kas pērn apvienojās ar "Printful".

Godpilnajā trešajā vietā ir bezpilota lidaparātu ražotājs "Edge Autonomy", kas nomaksāto nodokļu apjomu pērn ir spējis kāpināt par 86%, valsts budžetā iemaksājot sešus miljonus eiro. 2025. gads uzņēmumam ir bijis pilns pozitīvu pārmaiņu. Gada sākumā ASV kosmosa infrastruktūras uzņēmums "Redwire" paziņoja, ka iegādāsies globālo uzņēmumu "Edge Autonomy", kura grupā ietilpst arī Latvijas uzņēmums. Lai arī uzņēmuma galvenā mītne šobrīd ir ASV, šovasar tas atklāja jaunu 10 tūkst. m2 lielu ražotni Rīgā, tādējādi būtiski paplašinot savu darbību arī Latvijā. Tālāk lielāko nodokļu maksātāju sarakstā seko virkne finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu. 4. vietā ir "GoCardless" ar samaksātiem 3,8 milj. eiro (+39%), bet 5. vietā – "SunFinance" ar 3,7 milj. eiro (+21%). 6. vietu ieņem "Mintos" ar 3,2 milj. eiro, bet 7. vietā – "Giraffe 360", kas visā pasaulē piedāvā īpaši piemērotas fotokameras un programmatūru nekustamo īpašumu nozarei. Latvijas budžetā šis jaunuzņēmums pērn iemaksājis aptuveni trīs miljonus eiro. Topa 8. vietā ir "Draugiem Group" uzņēmums "Mapon" ar 2,9 milj. eiro, bet 9. vietā – jūras loģistikas un ostu pakalpojumu uzņēmums "Ideaport Riga", kas pērn valsts budžetā ieskaitījis 2,4 milj. eiro. Šis ir vienīgais uzņēmums, kura samaksāto nodokļu apjoms ir sarucis, salīdzinot ar 2023. gadu, tiesa, niecīgi – tikai par 1%. Labāko desmitnieku noslēdz Latvijas investīciju piesaistes līderis – robotizēto vēja turbīnu aprūpes iekārtu ražotājs "Aerones", kas pērn nodokļos nomaksājis 2,4 milj. eiro (+49%). 

