Veselības ministrija sarunās ar ārstniecības iestāžu, pašvaldību, kā arī ar medicīnu saistīto organizāciju vadītājiem cenšas panākt risinājumus slimnīcu reformai.
"Latvijas Avīzes" pagājušās nedēļas numurā skaidrojām, kādas ir ministrijas ieceres, ko saka speciālisti un kā situāciju vērtē Aizkraukles un Bauskas novadā. "Latvijas Avīze" kopā ar novadu laikrakstiem turpina analizēt situāciju.
Medicīnas pakalpojumi arvien attālinās
Slimnīcu tīkla reformas viena no iecerēm ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus – neatliekamo medicīnu, paliatīvo aprūpi un ambulatoros pakalpojumus – tuvāk savai dzīvesvietai, bet Valkas un arī Smiltenes novadu iedzīvotāju stāsti laikrakstā "Ziemeļlatvija" apliecina, ka tas būs grūti sasniedzams mērķis, jo pakalpojumi no Smiltenes un Valkas arvien attālinās. Nepalīdzot arī tuvums Igaunijas pilsētai Valgai, jo šīs pilsētas slimnīcā esot ierobežots medicīnas pakalpojumu klāsts Valkas iedzīvotājiem. Piemēram, Rita Suliņa no Virešu pagasta stāsta, ka ikdienā bieži nākoties pieņemt lēmumu – doties uz tuvāko medicīnas iestādi vai pieteikties pie ārstiem un speciālistiem citviet. Smiltenē nepieciešamie speciālisti nav bijuši pieejami, tāpēc Rita devusies ne tikai uz Valmieru, bet arī Cēsīm un pat Balviem. Kuņģa caurskates izmeklējumu gaidījusi pat trīs mēnešus. "Rindas pie dakteriem ir visur. Pieteicos pie gastroenterologa Valmierā. Mani pieņēma ārsts rezidents – pie viņa gaidīju rindā divus mēnešus," laikraksta žurnālistei Ilzei Fedotovai stāsta Rita.
Vienīgais vērā ņemamais uzlabojums Valkas filiālē, ko veikusi Vidzemes slimnīca, esot jauna, moderna tiešās digitālās radiogrāfijas iekārta "Mindray DigiEye 350", kas būtiski uzlabošot diagnostikas pakalpojumu kvalitāti. Šī investīcija ļaušot nodrošināt ātrāku un drošāku izmeklējumu veikšanu uz vietas Valkas poliklīnikā, sola Agnija Upīte, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste.
Valkā katru dienu no pulksten 8.00 līdz 20.00 ir atvērts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts. Iedzīvotāji "Ziemeļlatvijai" vairākkārt esot stāstījuši, ka akūtos gadījumos vakara un nakts stundās visbiežāk saucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet
situāciju ļoti sarežģījot tas, ka, nokļūstot slimnīcā, bieži pēc tam, kad pacients ir izmeklēts un iedotas zāles, viņu palaižot mājās, un tad jau pašam nakts vidū esot jāmeklē risinājumi, kā nokļūt atpakaļ.
"Vasarā bija gadījums, kad pēkšņi uznāca neizturamas vēdera sāpes. Ilgi mocījos, līdz zvanījām ātrajiem. Ilgi nedomājot, mani mudināja paņemt līdzi nepieciešamo un veda uz uzņemšanas nodaļu. Slimnīcā Valmierā pēc apskates gan nekādu lielu kaiti neatklāja un palaida mājās. Protams, nakts vidū. Bija stress, kuru tagad traucēt nakts vidū. Labi, ka kaimiņš atsaucās un bija gatavs izpalīdzēt ar transportu," laikraksta žurnālistei stāsta valcēniete Natālija.
Skaidrs, ka šādas situācijas neatrisinās slimnīcu tīkla pārkārtojumi. Jāņem vērā arī tas, ka sabiedriskā transporta problēmas kļūst arvien lielākas, tāpēc, ja nav neviena, kas nogādā mājās vēlās vakara vai nakts stundās, būs jāmeklē iespējas palikt vietējās viesnīcās, ja vien to ļaus personīgais budžets.
Kur ņemt terapeitus?
2024. gadā gandrīz puse jeb 42,5% no visiem hospitalizētajiem pacientiem bija terapijas profila pacienti. Šajā profilā tiek uzņemti arī pacienti, kas pārvesti no augstāka līmeņa slimnīcām terapijas turpināšanai. Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati rāda, ka terapijas profilā ārstējušies vairāk nekā 123 tūkstoši pacientu. Tāpēc terapijas profilu ir svarīgi saglabāt visu līmeņu slimnīcās, īpaši zemāka līmeņa slimnīcās, lai tas būtu pieejams pēc iespējas tuvāk pacientu dzīvesvietai, uzskata Veselības ministrija.