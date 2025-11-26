Uzņēmēja Jurija Adamoviča pārtikas ražošanas uzņēmumu grupa SIA "Agrova International" par 40 miljoniem eiro ir iegādājusies Lielbritānijas olu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu "Sunrise Group", kas apvieno "Sunrise Poultry Farms" un "Sunrise Eggs Holdings".
Adamovičs skaidro, ka šis darījums stiprinās "Agrova International" pozīcijas Eiropas tirgū un veicinās turpmāku izaugsmi: "Šis solis ļaus "Agrova International" vairāk nekā dubultot apgrozījumu un darbības mērogu, vienlaikus iegūstot pieeju vienam no attīstītākajiem un dinamiskākajiem pārtikas tirgiem Eiropā."
"Sunrise Group" esot viena no atzītākajām olu ražošanas grupām Lielbritānijā ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi. Grupa apgādā vadošās mazumtirdzniecības ķēdes, kā arī pārtikas ražotājus un HoReCa sektoru visā Lielbritānijā. Saimniecības atrodas Leičesteršīrā un pie līgumpartneriem Lielbritānijā, bet centrālā šķirošanas un iepakošanas rūpnīca Silebijā (Leičesteršīrā) ik nedēļu apstrādā vairāk nekā četrus miljonus olu. Pēdējā finanšu gadā "Sunrise Group" strādājusi ar 38,5 miljonu eiro apgrozījumu.
Novembra sākumā Adamoviča jaundibinātā kompānija "Agrova International" ir pārņēmusi Adamovičam piederošās "APF Holdings" akcijas. "APF Holdings" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 10,013 miljoni eiro. Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums "Alūksnes putnu ferma", vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "APF Trading", putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Oluksne", gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA "APF Energy" un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA "Preiļu putni". Tāpat "APF Holdings" pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā "Chick Game Studios".
